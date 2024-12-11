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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「備用逾120份禮盒」不見了　黃國昌視察北分署：誰在掩飾謝宜容犯罪？

▲▼民眾黨立委黃國昌到北分署考察。（圖／黃國昌國會辦公室提供）

▲民眾黨立委黃國昌到北分署考察。（圖／黃國昌國會辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

勞動部重啟北分署吳姓公務員輕生案件，但民眾黨立委黃國昌日前檢舉，前勞發署北分署署長謝宜容濫用公帑送禮，勞動部稱「有12份禮盒留在分署長室」、「備用一百二十幾份禮盒」，至今都沒下文，使黃11日下午親自到北分署考察。黃國昌直言，連勞動部官員當場都承認，沒有「備用一百二十幾份禮盒」，到底是誰在幫謝宜容掩飾犯罪行為？

針對勞發署北分署濫用公帑送禮，黃國昌11日下午臨時到北分署視察，會後也於臉書發文表示，「勞動部誰下令提供虛偽資料、掩飾謝宜容犯罪？」針對勞發署北分署謝宜容分署長職場霸凌案件，自己今年11月20日在衛環委員會公開檢舉，謝宜容另有濫用公帑送禮貪瀆弊案。

黃國昌提及，針對北分署以就業安定基金所購買的禮品到哪裡去了，當初勞動部回函稱「有12份禮盒留在分署長室」、「備用一百二十幾份禮盒」，然而11月20日質詢時，他詢問這些禮盒放在哪裡時，勞動部回應不清楚，僅答應兩週內提出調查結果，但至今仍未提供，也不回答問題。

黃國昌指出，為了搞清楚這些庫存禮盒東西到底放在哪裡，自己今天下午親自到北分署一趟，結果勞動部官員當場承認，北分署內並沒有「備用的一百二十幾份禮盒」，「請問勞動部，當初為何提供虛偽資料？是否早就知道『備用的一百二十幾份禮盒』根本不存在，卻刻意為謝宜容遮掩犯罪？」

黃國昌質疑，到底是誰下令提供虛偽資料、是誰在幫謝宜容掩飾犯罪行為，請勞動部出來說清楚，用納稅人的錢購買禮品私用，難道不用追究責任？

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