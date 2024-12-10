魚池鄉首間失能失智日照中心揭牌　每年可服務1.56萬人次

▲臺中榮總埔里分院附設魚光日照長照機構揭牌啟用。（圖／台中榮總埔里分院提供）

記者高堂堯／南投報導

魚池鄉50歲以上人口占比過半，隨人口老化帶來的失智、失能日趨嚴重；臺中榮總埔里分院配合政府長照政策，與南投縣政府公部門合作，設置全鄉第一間失能及失智者混合型日間照顧服務中心，導入專業服務人力，為當地提供更全面的日間照護服務。

揭牌典禮於12月5日在魚池鄉多功能福利中心登場，行政院中部聯合服務中心副執行長陳錦倫、衛福部長期照顧司科長徐于婷、中榮總副院長院李政鴻、南投縣社會及勞動處長林志忠及魚池鄉長劉啟帆、中榮埔里分院長張仁義都出席參加，還有多名縣議員、鄉民代表會及各村村長共襄盛舉，並親身體驗了各種先進設備，對機構的貼心設計紛紛表示讚賞。

埔榮醫院指出，魚池鄉總人口至今年10月為止為1萬4469人，其中50歲以上者就佔50.23%；另依衛福部「失智症（含輕度認知功能障礙）流行病學調查及失智症照護研究計畫」結果，50至64歲者失智症盛行率為0.1%、65歲以上老人失智症盛行率為8%，而失智症者中無ADLs失能比率為41.1%，顯示超過4成以上失智症者及失能者家庭照顧需求未被滿足，亟待健全相關資源、減輕家庭重擔。

埔榮表示，這次有效利用111年完工的魚池鄉多功能福利中心空間，設置失能及失智者混合型日間照顧服務中心；其三層樓的建築總樓地板面積1115.97平方公尺，預計每日服務60人、每月約1300人次(以每月22工作日計)，每年可達1萬5600人次以上，提供失智者及照顧者多元複合支持服務：如認知促進、緩和失智、安全看視、共餐、預防及延緩失能、家屬照顧訓練課程及家屬支持團體等。

機構內設有虛擬互動式復健系統，提供多樣化的訓練項目促進個案自主動作能力與學習；互動式坐踏認知訓練器提升認知執行力與日常生活能力；「魚菜共生」怡情小農場則藉由養魚、種菜，促進肢體協調、減緩失智老化、調節情緒，達到休閒、保健、養生的療癒效果；「護智燈」融合自然環境及先進科技，患者接受每天一小時40Hz的光源刺激，六個月後，記憶及認知退化速度可減緩83%以上；專為排便不順者設計加強腹部核心運動的慢速律動椅，坐著躺著都能運動，電動午睡椅提供長者舒適享受午後小憩時光。