南投新增3處科技執法　魚池台21線系統調整...12／1上線

▲魚池鄉台21線53.9K至51.1K區間測速將於12月1日恢復上線。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

為提升交通安全，南投縣警察局將於南投市、國姓鄉及水里鄉等3處路段地點啟用新增的科技執法設備，並針對闖紅燈、超速及車不讓行人等常見違規行為取締。另外，魚池鄉臺21線53.9K至51.1K南北雙向區間測速設備，經暫停執法、全面檢視與更新系統後，都將於12月1日同步上路。

警方表示，本次新增科技執法設備地點為南投市三和三路與復興路口、國姓鄉中興路與成功街口及水里鄉中山路一段與八德街口，縣警局指出，在每處科技執法設備啟用前，均會在各地方臉書社團及警局官方網站公告相關設置地點及取締項目等訊息，宣導期為3個月，並於正式啟用後，在科技執法路口設置告示牌面，主動告知民眾新增的科技執法取締項目：今年8月17日即在17處已建置完成之科技執法設備路口增設取締項目警告牌面，以利用路人遵循，避免違規受罰。

▲南投警方新增南投市三和三路等3處科技執法及區間測速，將於12月1日同步上線。（圖／記者高堂堯翻攝）

而魚池鄉臺21線53.9K至51.1K路段速限為每小時60公里，縣警局根據肇事分析資料，指過去該路段的交通事故多為駕駛人未保持安全車距及超速所致；為防範事故，在區間測速設備再次啟用前，警方將以移動式測速照相的方式進行取締，以確保行車安全。

縣警局表示，科技執法設備與區間測速系統能有效提升行車安全和降低交通事故率，預計相關設備於12月1日啟用後，將更能提升各該路口及路段用路安全，呼籲駕駛人遵守交通法規及依速限行駛，以免因違規行為而遭到處罰；未來也將持續關注各路口、路段交通狀況，適時進行改善措施。