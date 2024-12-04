走「全國最爛路」挺進仁愛鄉　埔榮團隊為偏鄉師生打疫苗

▲中榮埔里分院一個多月來前往14所仁愛偏鄉國中小學及高中，共協助1367位師生接種疫苗。（圖／台中榮總埔里分院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

衛福部疾病管制署今年度推行流感合併新冠疫苗(Moderna JN.1)同步接種政策，臺中榮總埔里分院承接南投縣仁愛鄉疫苗校園集中接種服務，醫療團隊自10月21日起前往14所仁愛偏鄉國中小學及高中，共協助1367位師生接種疫苗。

埔榮醫院指出，此次偏鄉疫苗校園集中接種服務期間，團隊時常天還沒亮就已到院，為上山做準備；抵達學校現場後由院方經驗豐富的主治醫師協助整體性身體評估，除初步問診、聽診及觸診，也會主動詢問各班導師學生平日身體狀況，確認同意書勾選項目，視需要醫師也會主動致電家長再確認，以確保每位學童都能安心接種。

其中在前往內山翠巒國小路上，途經投89線力行產業道路，沿路路況不佳極為顛簸，多次車底撞擊凹凸不平的路面，讓坐在車內的工作人員們膽顫心驚；不過到校獲得孩子們熱情地招呼，個個都勇敢地配合完成疫苗接種，還不忘感謝醫療團隊的服務，溫馨畫面讓院方深受感動，也忘了一路的辛苦。

埔榮表示，該院社區醫學部透過積極參與疫苗接種計畫，來提升疫苗覆蓋率，增強偏鄉幼童群體保護力，讓校園整體防疫更加完善周延，讓家長及學生更安心。