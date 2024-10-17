10／20世界骨鬆日將屆　埔榮骨科醫師建議成人每天補鈣1000毫克

▲中榮埔里分院辦理「世界骨鬆日~骨色骨香」活動。（圖／台中榮總埔里分院提供）

記者高堂堯／南投報導

世界衛生組織所訂每年10月20日「世界骨鬆日」將屆，目的在於提高預防、診斷、治療骨質疏鬆症和代謝性骨病的認識；台中榮總埔里分院骨科醫師特地分享預防骨鬆的小秘訣：除調整生活型態、維持運動習慣，成年人建議每天攝取鈣質1000毫克。

中榮埔里分院長張仁義今天帶領該院骨鬆團隊響應「世界骨鬆日」，強調骨質疏鬆症的預防、在地健康的老化：免疫風濕科醫師許伯爵透過文字卡遊戲，讓參與民眾自我檢視是否需要「骨質密度檢測」；個管師挑選「擴香石」手作活動，其主要原料是石灰加水，本身有許多微小毛細孔、小心均勻攪拌可減少其中的空洞，也象徵著鈣質從骨骼流失的現象，導致骨骼內孔隙增大骨質；個管師還教導民眾增加肌力的簡單運動及趣味小遊戲。

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骨科醫師唐士杰則呼籲戒菸、不酗酒，注意鈣質與維生素D的攝取，維持運動習慣以促進活動力、靈敏度和肌肉的強度，改善身體協調能力，減少跌倒的機會等，在老年生活中有更好的生活品質。

埔榮醫院指出，骨質疏鬆症在早期並沒有任何症狀發生，大部分患者都是經歷腰酸背痛、小小碰撞產生骨折後，經檢查才發現骨頭早已疏鬆；骨質疏鬆性骨折影響可大可小，但若不慎摔傷可能導致無法行走，位移需有人在旁協助，那必會影響生活品質及造成家屬負擔，故須趁早保養，預防骨質疏鬆，該院希望未來能於每年10月舉辦相關活動，讓更多民眾與、了解骨質疏鬆相關知識。