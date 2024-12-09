假冒公務員來電索個資　新北籲勿上當：絕不會電話索取

▲詐騙集團假冒公務員來電索個資，新北社會局籲勿上當「絕不會電話索取」。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府社會局近日接獲多起民眾反映，有不肖人士謊稱是社會局人員，通知民眾：「有人冒用其身分申請『低收入戶』資格，必須跟當事人比對資料」，要求民眾於電話中提供姓名、身分證字號、出生年月日及存摺帳號等資訊，企圖詐取個資。對此，社會局嚴正聲明，所有低收入戶申請均採「民眾主動申請制」，過程中若需要民眾補件或說明，皆會以公文正式通知，絕不會主動致電索取或核對個人資料，呼籲民眾小心防範。

社會局表示，近期接獲多起民眾反映，有人自稱「社會救助科科長」、「社會局人員」名義，向民眾表示有人持其證件，向社會局申請低收入戶資格，因此需要透過電話比對民眾的姓名、身份證字號、出生年月日與存摺帳號等個人資料，但民眾證件都在自己身上，也未曾想要申請低收入戶，故主動致電求證。

▲近日有多起假冒公務員的詐騙電話，要求民眾提供個資申辦低收，新北社會局嚴正聲明：「絕不會透過電話索取」，呼籲民眾切勿輕信來路不明的電話或簡訊。（圖／新北市社會局提供）

社會局澄清，有關新北市「低收入戶」資格申請，採「民眾主動申請制」，申請人需自行前往戶籍所在地區公所提出申請，並檢附相關證明文件方為受理。各區公所或社會局在審核過程中，如有需要民眾補件或說明，一律皆以公文形式正式通知，絕不會透過電話索取或核對任何個人資料。市民朋友如有接獲自稱新北市政府社會局、區公所等政府機關人員來電表示要核對個資，都是詐騙行為，呼籲民眾切勿輕信來路不明的電話或簡訊。

社會局提醒，詐騙手法日新月異，請民眾務必提高警覺，以維護自身權益。如發現疑似詐騙行為或有任何疑問，都可以先致電165反詐騙專線電話反映，或是向新北市政府社會局詢問，電話：02-2960-3456分機5675、5677。