山下智久個資被公布！松機貴賓室員工貼限動　營運商：道歉檢討

▲山下智久昨來台參與周杰倫演唱會 。（圖／翻攝IG）



記者蔡亞樺／台北報導

日本男星山下智久昨晚現身歌手周杰倫大巨蛋演唱會，今上午從松山機場離台。疑有松機貴賓室工作人員，將山下智久進入貴賓室的憑證拍照上傳IG限動，清楚拍下旅客姓氏、航班編號、座位號碼等個資，引起網友撻伐，氣憤說該開除吧。承攬該貴賓室的高雄空廚對此表達歉意，表示將依照規定做行政處置，並加強公司內部的員工教育訓練。

該名員工在IG限動貼出山下智久機場貴賓室憑證的照片，還標註「真的是聽完就馬上飛回去了耶！」該圖片上可見到山下智久的姓氏Yamashita，還有他搭乘日本航空JL96從松山飛東京羽田的航班日期、編號，以及商務艙座位號碼8D等資訊。

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▲松山機場貴賓室的工作人員洩漏山下智久的航班編號及機上座位等個資。（圖／翻攝Threads）

此舉引起網友不滿，批評把客人隱私見光死、把貴賓室的名字直接拍照公開。還有網友認為，這個員工應該要被開除吧，也有人建議，一人一檢舉送她遠離崗位。

松山機場聯合貴賓室是委託高雄空廚經營，搭乘多家航空公司商務艙等級的旅客可進入休息。高雄空廚副總陳韻謙證實，貼文者確實是公司承攬松機貴賓室的員工，員工把旅客個資放在個人IG，造成旅客困擾深表歉意，第一時間已請員工把相關照片從IG移除。

陳韻謙表示，將會按照公司規定對該名員工進行行政處置，明天約談進一步了解，同時公司也會加強員工對於旅客個資保護的教育訓練，多加宣導，讓員工們確實了解旅客個資的重要性。