內湖母女遭詐被警嘲諷輕生　陳宥丞提6要求：全力協助家屬辦後事

▲民眾黨台北市議員陳宥丞。（資料圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

台北市內湖區8日下午傳出母女雙屍命案，死者甯姓母親（55歲）與女兒曾女（28歲）因誤信詐團假冒網紅詐騙，被騙1200萬元，甚至還拿房屋去抵押借款；事後甯女向警方報案，承辦的劉姓員警卻嗆「你怎麼不去死一死？」。對此，民眾黨台北市議員陳宥丞提出6點具體要求，全力協助家屬辦理後事。

針對內湖母女遭詐尋死悲劇，員警有不當對待一事，陳宥丞9日傍晚於臉書發文表示，「對受害者的冷漠，比被詐騙更痛！」今天很難過內湖傳出母女遭受詐騙，卻因受理報案過程，警員言詞不當導致輕生案，實在讓人難受跟憤怒。

陳宥丞指出，詐騙在台灣一直以來令人深惡痛絕，百姓無處可逃，據打詐儀表板資料，今年9月全台受理詐騙案數為661件，財損數為4億1513萬元，百姓對政府打詐不力已非常無奈，善良百姓成為債騙集團的俎上之肉，從投資、網拍買賣到演唱回門票，無所不騙。

陳宥丞提及，自己親自服務過的詐騙案，被害人有些恐慌症看心理醫生，有人全家被迫賣房成為低收入戶，還有被地下錢莊討債到失去工作，也有不小心走上絕路的案例。

陳宥丞認為，警方理應是人民保母，也在第一線最清楚百姓的痛苦，原應發揮同理心盡力幫助百姓，這名員警卻讓已站在人生十字路口的母女2人走上絕路，不論是否真有媒體報導離譜行徑，內湖分局向他的辦公室回應及對外新聞稿都明確看出，該員警確實有通話過程言詞不當缺乏同理心等情況。

對此，陳宥丞提出6點具體要求，第一，全力協助家屬辦理後事，並協助社會資源導入；第二，涉案員警應調離現職並依法接受調查；第三，一週內湖分局提供調查報告；第四，有關母女報案錄音檔、現場報案之派出所監視器，交由第三單位保留並公正調查；第五，重新檢討受理報案流程，精進作為及加強抽查；第六，協助員警心理衛生及情緒勞動照護。

最後，陳宥丞說，員警對受害者的冷漠，可能遠比被詐騙更痛，市府對警局受理報案sop，應該痛定思痛、亡羊補牢，相信大多數的台北市員警仍非常認真且努力，不應被汙名化或打擊基層士氣，也應該更積極要求基層警察電話中應對的訓練，讓遇到困難的民眾都能有基本的尊重與重視，而非冷漠與傷害。