新北召開產業發展諮詢會議　侯友宜：強化AI與智慧健康產業

▲侯友宜表示，新北市持續推動「雙電力產業」及「中高齡就業」等重點政策。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（9日）召開「新北市產業發展諮詢委員會113年度第2次會議暨新北市工商發展投資策進會委員會」，市長侯友宜表示，新北持續推動「雙電力產業」及「中高齡就業」等重點政策，結合AI科技應用及智慧健康產業鏈，與企業界攜手並進，讓新北經濟穩健發展。

侯友宜表示，新北市幅員遼闊、人口眾多，且具多元文化特色，隨著人口增加及都市發展，政府須成為產業發展的推手，透過建設交通路網及完善都市計畫改善產業環境，吸引更多企業進駐投資，讓新北產業擴大發展。

▲侯友宜指出，新北將強化AI科技運用與智慧健康創新發展，提升新北產業競爭力。（圖／記者郭世賢翻攝）

侯友宜強調，新北市產業發展政策目前以「電動車」和「電競」雙電力產業為核心，未來將結合AI科技的運用趨勢，提高產業優勢；侯友宜也說，新北市教育體系全力培育跨領域科技人才，透過產學合作，帶動企業升級轉型，提高品牌競爭力，進一步拓展海外市場。

鑑於2025年臺灣將邁入超高齡社會，侯友宜指出，針對中高齡就業，新北市提供輔導補助措施，鼓勵企業協助中高齡者就業，共創友善的職場環境；此外，智慧健康產業發展也是新北市致力推動的重點項目，侯友宜盼強化職場心理衛生關懷，健全勞動人口身心健康，讓具備專業能力及實務經驗的人才留在新北。

新北市經發局補充，在市府團隊跨局處合作下，ASML（艾司摩爾）、Google等國際大廠已順利投資，東森林口總部近期完成上梁進入完工倒數；目前新北招商一條龍已落實投資289件投資案，創造5,674億元投資金額，帶動近10萬個就業機會。

▲侯友宜出席「新北市產業發展諮詢委員會113年度第2次會議暨新北市工商發展投資策進會委員會」。（圖／新北市經發局提供）