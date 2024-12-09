府中15十三週年館慶熱力四射　絕對影后楊貴媚擔任一日大使

▲府中15於8日「絕對影后楊貴媚」專題講座，演員楊貴媚暢談她的演藝之路。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

府中15十三週年館慶盛大開幕！今年館慶影展以「鋒芒再現」為主題，於7、8日邀請金曲獎最佳樂團《滅火器》主唱楊大正與吉他手鄭宇辰擔任「館慶一日選片人」，以及連摘金鐘獎最佳女主角與金馬獎最佳女配角的「絕對影后」楊貴媚擔任「館慶一日大使」。此外，金馬獎最佳新導演入圍者王品文與彭紫惠也出席《春行》特映會映後活動，帶給影迷滿滿驚喜與感動。

今年橫掃金鐘、金馬獎項的「影后」楊貴媚，在昨（8）日專題講座中特別感謝《春行》、《小雁與吳愛麗》、《有生之年》、《影后》的導演與劇組，給予她揮灑演技的機會，為臺灣電影與電視劇貢獻心力。楊貴媚借用近期熱播劇《影后》的台詞深情表示：「只要還有一個人看我演戲，我就不想離開」，並補充：「我會繼續認真演下去呦」。

▲新北市文化局長張䕒育（左）致贈府中15十三週年館慶蛋糕花禮給「館慶一日大使」楊貴媚（右）。

當影迷問及她在金馬頒獎致詞中提到希望再拿金曲獎的願望是否能實現時，她風趣地回應，當年在台視出道時她的確是簽約歌手，至於是否能如願，就讓大家拭目以待。新北市政府文化局長張䕒育表示，楊貴媚出道40年來從未停止挑戰自我，持續創新，正如府中15一路走來的使命與精神，雙方的相互呼應，為今年「鋒芒再現」的館慶主題增添了深厚意義。

此外，府中15於7日邀請到金曲獎與金音獎雙料樂團《滅火器》的主唱楊大正和吉他手鄭宇辰，擔任「館慶一日選片人」。楊大正近年不僅在音樂創作上持續耕耘，更跨足電影、電視劇及舞台劇表演，去年更憑《我願意》榮獲金鐘獎戲劇節目男配角獎。楊大正精選其代表電影作品《盲人阿清》和《流麻溝十五號》，並在映後聯手鄭宇辰進行現場雙吉他不插電演出，演奏《十字路口》、《無名英雄》、《長途夜車》等膾炙人口的電影主題曲及配樂，為活動增添感動與音樂魅力。

府中15館慶期間（即日起至1月1日），每週推出多場創意工作坊、主題放映、闖關遊戲及多項好禮活動，包括嬰兒車電影院回娘家特映場、聖誕許願球工作坊、動畫手翻書、西洋鏡動畫課程。另外，二樓常設空間「影像魔方PLUS+here there微縮場景實驗室」也特別企劃「夢幻蛋糕島嶼」，邀請大家一起將祝福與心願，以微縮小物的形式，共創充滿想像力的場景。各項活動詳細資訊及工作坊報名，請至「府中15」官網查詢。

▲府中15「館慶一日選片人」楊大正（右）與主持人張士達（左）暢談榮獲金鐘獎最佳男配角獲獎心得。

▲府中15「館慶一日選片人」楊大正（左）與鄭宇辰（右）於7日現場演奏電影音樂主題曲。