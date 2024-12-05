北韓女老闆惹毛金正恩！罕見「遭高射砲處決」　屍體秒炸碎噴飛　

▲北韓一名女商人因為非法走私，竟遭殘忍處決，屍體當場被炸成碎片。（圖／朝鮮中央電視台）



記者王佩翊／編譯

北韓平安北道新義州地區因靠近國境，與中國接壤，因此也被稱為「北韓與中國之間的玄關」，有數千人在此靠賺取外匯維生。然而當局近日卻加強對當地外貿機構的檢查力度，使得相關機構陷入緊張氛圍。不只新義州，南浦就有一名女老闆因涉及走私，惹毛當局，最終被以高射砲處決，屍體瞬間粉碎噴飛，北韓也藉此殺雞儆猴，警告其他外匯機構人員不要知法犯法。

根據《每日北韓》報導，平安北道保衛部（北韓秘密警察）12月4日開始派遣大量人力前往新義州，並對所有外匯機構與相關人員展開調查，人數涉及數千人，規模前所未見。

儘管北韓當局聲稱，此次檢查屬於季度性例行檢查，但檢查人員卻要求對所有人員進行個別面談，調查力度不同以往。檢查人員強調，此次調查目的是防範「來自魁儡南韓及其他敵對勢力妨礙北韓的對外貿易，並且阻止其企圖瓦解北韓內部的不單純目的」，因此嚴格禁止進口任何與南韓相關的物品，或是禁止外匯機構與南韓企業有交集。

北韓當局以前以賺錢為優先目的，並不會太嚴格取締或拘泥於細節，但是自從新冠疫情爆發後，金正恩下令強化防疫措施，與此同時加強對貿易的規範與管理，以防止病毒流入，同時採取高壓手段防止「外部影響」，且對違反規定者不留情面。

一名在平壤附近西海岸的南浦進行外貿生意的北韓女老闆就因為被抓到非法走私，因此遭到當局判處死刑。北韓罕見地使用高射砲處決女老闆，使她的屍體瞬間粉碎噴飛，根本無法辨認。而北韓當局更是以此殺雞儆猴，將所有外貿業者集中在一處，並詳細說明女老闆的處決現場，藉此恐嚇其他外貿商人。

在北韓，所有外匯機構都必須詳細說明其收入來源與貿易過程，任何瑕疵都可能被視為間諜活動，然而這樣的環境也讓許多從業人員感到身心俱疲，因為稍有不慎就可能被冠以嚴重罪名。