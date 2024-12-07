南韓戒嚴後一團亂！學餐人員抗議低薪罷工　孩童「啃麵包」吃不飽

▲南韓校園學餐人員罷工，學生們只能啃食麵包、橘子等果腹。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅3日晚間突然發布戒嚴、甚至派遣軍隊強闖國會與中選會，引發朝野一陣譁然。事實上，最近南韓全國上下可謂是一片混亂，不僅住院醫師罷工請辭潮仍未結束，且全國鐵道工會宣布罷工，而就連校園的派遣職人員也因薪資水準未達基本工資而罷工。如今，校園內的學童們午餐只能啃麵包果腹。

根據韓媒《News1》，南韓校園內負責學餐（營養午餐）、課後托育照護的派遣職勞工（非正職），其所組成的工會團體從去年7月起便與南韓教育部與17個市道教育廳針對調薪等問題進行多次交涉，包括要求將基本給付薪資調漲至法定最低薪資、調漲勤務津貼、支付職務補助費、改編薪資體系等，不過雙方卻無法達成共識。

因此，學校非正規職連帶會議（全國公共運輸工會教育工務職本部、全國女性勞動組合、全國學校非正規職勞動組合）決定從昨（6）日起投入總罷工。

截至6日南韓教育部統計，受罷工影響而導致學餐供應中斷的學校，在全國1萬2727所校園中，一共有3910所（30.7%），等於平均每3所校園就有一所暫停供應學餐。

位於仁川市東區的昌榮國小，原本午餐時段的學生餐廳（供餐室）總是被人潮擠得水洩不通，且菜單上充滿泡菜鍋、菜包肉等豐盛料理，然而學生們6日這一天只能啃食甜甜圈、卡斯特拉麵包，喝果汁，低年級的學生能夠從家裡帶便當，至於高年級的學生只好聚在一起泡杯麵吃。

位在光州市西區的某所中學，則是出現類似場景，學生們只能坐在教室裡啃食三明治、喝蘋果汁，在吃完後仍會喊餓。而位於釜山市的某所小學，503名學生原本期待能夠按照菜單吃到宴會麵、炸雞腿，不過最後卻因為罷工，只能吃三明治與喝巧克力牛奶果腹。

至於濟州島的濟州第一中學，學生們同樣因為學餐人員罷工，最後只能分到2個三角飯糰、巧克力麵包、橘子作為替代方案。