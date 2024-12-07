尹錫悅危險！　美學者憂：恐為維持權力「挑釁北韓」

▲南韓總統尹錫悅面臨下台危機，美國學者擔心，他可能為了維持權力挑釁北韓。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

南韓總統尹錫悅的戒嚴令被解除後，面臨被彈劾的危機，也點燃南韓近45年來最嚴重的政治危機。美國伊利諾州立大學的韓裔學者崔承煥近日在美媒The Hill撰文警告，尹錫悅可能會為了維持權力，對北韓做出挑釁行動，甚至以「自衛」為由攻擊平壤，認為美國政府應介入勸說尹錫悅下台，以免可能引發半島衝突的危機升級。

據韓媒Newsis報導，崔承煥指出，如今的尹錫悅醜聞纏身，不僅面臨下台困境，愛妻也可能面臨牢獄之災。為此，尹錫悅或將採取極端手段，包括策劃一場針對北韓的有限衝突，並以此擴大為「正當防衛」的攻擊行動。

崔教授將相關行動形容為一場類似於美國前總統約翰‧甘迺迪（John F Kennedy）所主導的「豬玀灣事件」，認為尹錫悅可能會將無人機偽裝成北韓裝備，進一步營造北韓威脅的氛圍，為其製造北韓攻擊南韓的藉口。

崔承煥也提到，尹錫悅自就職以來，始終對北韓採取強硬態度，甚至公開提倡先發制人的軍事打擊。他認為，尹錫悅在面臨內政壓力時，可能會仿效烏克蘭總統澤倫斯基和以色列總理納坦雅胡的做法，趁著國家在戰時延長自身權力任期。崔承煥表示，這一可能性使得南韓政局更具不確定性，並增加了韓半島局勢升級的風險。

為防範衝突擴大，崔承煥呼籲美國政府採取積極行動，建議美國現任總統拜登與當選總統川普合作，為尹錫悅提供「政治避難」，以換取其和平下台。崔承煥特別提到，當局可以參考南韓前總統李承晚下台後流亡夏威夷的案例，以和平方式結束尹錫悅的統治，避免韓半島發生不可挽回的災難。

崔承煥強調，美方若不及時介入干預，尹錫悅的行動就有可能導致中美俄日4大國利益衝突加劇，從而將南韓推向一場無法控制的國際危機，呼籲美國在尹錫悅採取任何激進行動之前，確保韓半島局勢穩定，以維護區域安全和全球利益。