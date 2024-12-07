彈劾尹錫悅表決倒數！執政黨明確表態反對　討論縮短總統任期可能

▲韓東勳明確表態「反對彈劾尹錫悅」，而執政黨內正在討論縮短總統任期的可能。（圖／達志影像）

記者葉睿涵／編譯

南韓國會即將在7日下午對總統尹錫悅的彈劾案進行表決。最新消息指出，南韓執政黨「國民力量」黨首韓東勳在7日上午的國會議員會議上，明確表態反對彈劾尹錫悅，但黨內可能採取提前退休，或修憲縮短總統任期等做法，來解決戒嚴風波的局面。對此，尹錫悅表示，他將把未來的政治穩定計劃交由黨內處理，但絕對不會退出國民力量黨。

綜合外媒報導，尹錫悅7日上午發表公開談話，表示宣布戒嚴是身為總統的無奈之舉，但讓南韓民眾感到不安與不便深感抱歉，並強調永遠不會再有第2次戒嚴。與此同時，他所屬的國民力量黨也召開會議，討論如何處理針對尹錫悅的總統彈劾決議。

韓聯社指出，國民力量黨已意識到讓尹錫悅繼續擔任總統是不可能的事。韓東勳7日上午也公開表示，尹錫悅「提前下台的局面不可避免」，他同時也與總理韓德洙交換了意見，討論如何實現國家事務正常化，並推動由責任總理領導的緊急國家內閣體制。

日媒JNN引述一名知情的與會者指出，韓東勳已在會上宣布反對彈劾，並表示尹錫悅上午的談話「獲得了廣泛議員的支持」，而黨內將針對總統縮短任期一事進行深入探討。據悉，黨內部分親尹派議員支持修改憲法，將總統任期由5年一任制改為4年多任制，並建議提前於2026年舉行總統與地方選舉，以透過修憲或尹錫悅辭職結束其任期。

一名參與會議的議員向媒體透露，執政黨內部的意見明顯存在分歧，但韓東勳正試圖整合意見，以應對反對派強勢推動彈劾案的行動。然而，韓東勳反對立即彈劾的立場引發關注。分析指出，他曾公開表示贊成彈劾，但此次改變立場可能意在施壓尹錫悅，促使其接受縮短任期的方案。尹錫悅在談話中表示，他將包括自身任期問題在內的未來政治計劃交由國民力量黨決定，但絕對不會退黨。