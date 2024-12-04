藍委質詢狂提「黑熊老大」　沈伯洋衝進罵：水準最低立委就你

記者蔡紹堅／台北報導

國民黨立委羅智強4日在立法院質詢陸委會主委邱垂正時，多次提及民進黨立委沈伯洋，稱沈伯洋反對兩岸交流，認為兩岸交流都是統戰。羅智強質詢到一半，原本人不在場的沈伯洋突然衝進來，要求羅智強不要再造謠，並飆罵，「全立法院水準最低的立委就是你！看看你的名字，缺什麼取什麼！」

羅智強當天質詢的內容主要圍繞在陸生團訪台交流所引發的爭議，但卻一直提到民進黨立委沈伯洋，稱沈伯洋反對兩岸交流，認為兩岸交流都是統戰，還說邱垂正的說法「打臉」了沈伯洋。

羅智強質詢到一半，原本人不在場的沈伯洋突然衝了進來，大喊，「不要再造謠了！」羅智強則回應，「你不是講交流都是統戰嗎？」

▼沈伯洋要求羅智強不要再造謠。（圖／記者蔡紹堅攝）



沈伯洋說，「我那是說對中國來講！」羅智強回應，「你說任何交流都是統戰，要收回去啊？」

沈伯洋說，「完全就是被新聞媒體造謠，我那是說針對中國來說，你自己回去看新聞標題！不要利用言論免責權造謠！」

羅智強回應，「少來，你有沒有講留島不留人嗎？」沈伯洋說，「廢話！這就是中國要進攻台灣的目的。」

羅智強說，「黑熊老大，你不要抗議我啦，剛才邱主委都打臉你了，我也很同情你，我剛一直幫你爭取啊！爭取你沈伯洋的理念！」

沈伯洋回應，「不用再講這些了，你都說幫賴清德爭取，又說幫民進黨爭取，你加入民進黨就好了啦！」

▼羅智強回罵沈伯洋。（圖／記者蔡紹堅攝）



羅智強說，「我羅智強在幫你質詢欸！你要謝謝我啊！兩岸交流都是統戰，第一個要廢的就是陸委會跟海基會啊！這是黑熊學院的理念啊！」沈伯洋回應，「剛剛你還造謠說黑熊部隊，我在就知道要講黑熊學院！造謠都不用錢喔？」

在羅智強離開之前，沈伯洋更飆罵，「全立法院水準最低的立委就是你！」「看看你的名字，缺什麼取什麼！」

兩人互罵了大約4分鐘，會議主席徐欣瑩雖有出言阻止，但也忍不住偷笑；陸委會主委邱垂正則站在台上，面無表情看著兩人互罵，場面相當尷尬。

之後，輪到沈伯洋上台質詢時，他還特別解釋，「立法委員之前沒有在互相監督的，我們監督的對象應該是行政院、各部會，但很多委員會習慣性用言論免責權在這邊造謠。」

沈伯洋提到，他的原文講得很清楚，「對台灣而言，我們想要做交流，但是對中國而言，他們都要用這個交流當統戰，所以我們要做風險控管。」那麼簡單的句子，羅智強就只取中間，說「沈伯洋說全部的交流都是統戰」。

▼沈伯洋批羅智強「水準最低的立委」。（圖／記者蔡紹堅攝）