　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍委質詢狂提「黑熊老大」　沈伯洋衝進罵：水準最低立委就你

記者蔡紹堅／台北報導

國民黨立委羅智強4日在立法院質詢陸委會主委邱垂正時，多次提及民進黨立委沈伯洋，稱沈伯洋反對兩岸交流，認為兩岸交流都是統戰。羅智強質詢到一半，原本人不在場的沈伯洋突然衝進來，要求羅智強不要再造謠，並飆罵，「全立法院水準最低的立委就是你！看看你的名字，缺什麼取什麼！」

羅智強當天質詢的內容主要圍繞在陸生團訪台交流所引發的爭議，但卻一直提到民進黨立委沈伯洋，稱沈伯洋反對兩岸交流，認為兩岸交流都是統戰，還說邱垂正的說法「打臉」了沈伯洋。

羅智強質詢到一半，原本人不在場的沈伯洋突然衝了進來，大喊，「不要再造謠了！」羅智強則回應，「你不是講交流都是統戰嗎？」

▼沈伯洋要求羅智強不要再造謠。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼藍委質詢狂提「黑熊老大」　沈伯洋衝進飆罵：水準最低立委就是你。（圖／記者蔡紹堅攝）

沈伯洋說，「我那是說對中國來講！」羅智強回應，「你說任何交流都是統戰，要收回去啊？」

沈伯洋說，「完全就是被新聞媒體造謠，我那是說針對中國來說，你自己回去看新聞標題！不要利用言論免責權造謠！」

羅智強回應，「少來，你有沒有講留島不留人嗎？」沈伯洋說，「廢話！這就是中國要進攻台灣的目的。」

羅智強說，「黑熊老大，你不要抗議我啦，剛才邱主委都打臉你了，我也很同情你，我剛一直幫你爭取啊！爭取你沈伯洋的理念！」

沈伯洋回應，「不用再講這些了，你都說幫賴清德爭取，又說幫民進黨爭取，你加入民進黨就好了啦！」

▼羅智強回罵沈伯洋。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼藍委質詢狂提「黑熊老大」　沈伯洋衝進飆罵：水準最低立委就是你。（圖／記者蔡紹堅攝）

羅智強說，「我羅智強在幫你質詢欸！你要謝謝我啊！兩岸交流都是統戰，第一個要廢的就是陸委會跟海基會啊！這是黑熊學院的理念啊！」沈伯洋回應，「剛剛你還造謠說黑熊部隊，我在就知道要講黑熊學院！造謠都不用錢喔？」

在羅智強離開之前，沈伯洋更飆罵，「全立法院水準最低的立委就是你！」「看看你的名字，缺什麼取什麼！」

兩人互罵了大約4分鐘，會議主席徐欣瑩雖有出言阻止，但也忍不住偷笑；陸委會主委邱垂正則站在台上，面無表情看著兩人互罵，場面相當尷尬。

之後，輪到沈伯洋上台質詢時，他還特別解釋，「立法委員之前沒有在互相監督的，我們監督的對象應該是行政院、各部會，但很多委員會習慣性用言論免責權在這邊造謠。」

沈伯洋提到，他的原文講得很清楚，「對台灣而言，我們想要做交流，但是對中國而言，他們都要用這個交流當統戰，所以我們要做風險控管。」那麼簡單的句子，羅智強就只取中間，說「沈伯洋說全部的交流都是統戰」。

▼沈伯洋批羅智強「水準最低的立委」。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼藍委質詢狂提「黑熊老大」　沈伯洋衝進飆罵：水準最低立委就是你。（圖／記者蔡紹堅攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
瓊瑤最後公開露面！「我怎麼活過來的」泛淚現身小巨蛋：一生值得
快訊／瓊瑤淡水輕生亡　媳婦電話響4聲就掛斷
快訊／瓊瑤淡水家中輕生亡
南韓「6hrs戒嚴」陷混亂！直擊小港機場擠滿人　旅客沒在怕照
日籍同窗將當古林睿煬翻譯！見證同學開轟感動落淚
藍委質詢狂提「黑熊老大」　沈伯洋衝進罵：水準最低立委就你
46歲洪小鈴懷女寶！　認識張天霖17年結婚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

歷經生死交關重回崗位　趙少康致歉：侯康落選才讓民進黨繼續亂搞

陸委會擬處分馬英九陸生團　王世堅有異見：要就別過、過了別吱吱喳喳

王世堅批戒嚴可恥「在台灣不要想」　「就算國民黨再次執政也不敢」

民進黨「戒嚴文」挨轟　藍議員曝問題大條：黨內有人想重啟魔戒？

藍委質詢狂提「黑熊老大」　沈伯洋衝進罵：水準最低立委就你

中山女高學生怒發聲明　斥陸媒「馬龍進了盤絲洞」：赤裸裸惡意留言

圖／台、美、關島3旗幟高掛國際機場！　賴清德明與關島總督會面

北市爆狼師案市府遭批動作慢　苗博雅：做到該做的事有什麼好得意？

遭檢舉霸凌下屬　數發部鄭明宗：深自檢討接受調查

批綠超愛喪事喜辦　民眾黨團：「戒嚴文」翻車就想推給在野黨

2歲妹走失路邊大哭找爸媽　暖警抱起協尋背影父愛噴發

是魔法！大仙表演三仙歸洞　觀眾近距離觀察０破綻驚呆

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

典典寶寶當小幫手「邊打蛋邊偷吃」XD　迎來「2歲叛逆期」趙小僑苦笑搖頭！

警入校園帶走學生...盧秀燕向老師道歉　請教育局訂出SOP

應采兒瞞著陳小春「現身觀眾席」！　他被騙委屈喊：夫妻間不能這樣XD

劉家昌癌逝享壽83歲！4月曝憔悴病容　「最後PO文」訴：再唱〈我是中國人〉

馬英九陪陸生遊淡水再遭抗議　下秒「吐舌頭」做鬼臉反擊！

小六兒在校園被警察帶走　家長心痛還原：是生輔組長要求的

演繹遊樂園父母帶娃大不同　爸佛系放養vs.媽緊盯到底

歷經生死交關重回崗位　趙少康致歉：侯康落選才讓民進黨繼續亂搞

陸委會擬處分馬英九陸生團　王世堅有異見：要就別過、過了別吱吱喳喳

王世堅批戒嚴可恥「在台灣不要想」　「就算國民黨再次執政也不敢」

民進黨「戒嚴文」挨轟　藍議員曝問題大條：黨內有人想重啟魔戒？

藍委質詢狂提「黑熊老大」　沈伯洋衝進罵：水準最低立委就你

中山女高學生怒發聲明　斥陸媒「馬龍進了盤絲洞」：赤裸裸惡意留言

圖／台、美、關島3旗幟高掛國際機場！　賴清德明與關島總督會面

北市爆狼師案市府遭批動作慢　苗博雅：做到該做的事有什麼好得意？

遭檢舉霸凌下屬　數發部鄭明宗：深自檢討接受調查

批綠超愛喪事喜辦　民眾黨團：「戒嚴文」翻車就想推給在野黨

獨／台中太平驚傳母子雙亡！房東查看驚見陳屍屋內

瓊瑤最後公開露面！「我怎麼活過來的」泛淚現身小巨蛋：一生值得了

爬上「西班牙最高橋樑」拍片墜亡！　英網紅摔下64樓高喪命

瓊瑤9歲開始寫作…小說影視化打造「瓊瑤式宇宙」　再婚平鑫濤轟動藝文界

交通部澄清「斑馬線有無行人都要停等」非汽機車　僅大客車適用

《還珠格格》瓊瑤淡水輕生亡享壽86歲　媳婦電話響4聲就掛斷！

歷經生死交關重回崗位　趙少康致歉：侯康落選才讓民進黨繼續亂搞

陸委會擬處分馬英九陸生團　王世堅有異見：要就別過、過了別吱吱喳喳

警進校園帶走小六生　警察局長認了「有人」建議回派出所處理

開放旅宿的森林系咖啡！日本岡山縣深度遊　5人小木屋萬元內有找

馬麻回來惹！黏人汪電梯前守候 一開門「驚喜變驚嚇」網友笑翻

政治熱門新聞

蔡正元指南韓戒嚴起火點是「她」　三星走向滅亡：恭喜台積電

民進黨疑「挺戒嚴」秒刪文　國民黨轟：賴清德立即向國人道歉

尹錫悅「最大靠山」將下台　邱毅：他快玩完了

陸委會：馬英九陸生團涉違規

快訊／韓國戒嚴比對文惹議　綠黨團澄清：絕無支持戒嚴之意

綠營護航「尹錫悅戒嚴」　側翼：我們可以比照？

「戒嚴如性侵」念頭都不該有！　他警告：民進黨不道歉將雪崩大地震

名嘴「南韓給了威廉一個強而有力的示範」　貼文炸鍋！本人不忍了

談南韓戒嚴事件　賴清德：用民主團結彼此、更要讓民主永續

南韓宣布戒嚴！北市議員遊韓遇大事　直言「非常緊張的狀況」

韓國戒嚴綠「比對文」惹議　王婉諭要綠黨團道歉：連比喻念頭都不該有

台灣為何不能比照韓國戒嚴？　律師揭2法律理由：目前無法援引

「戒嚴文」有沒有人先看過？　民進黨團：將嚴格審視檢討社群作業

王世堅爆氣反廢死：殺人償命　遭民眾狂噓

更多熱門

相關新聞

陸媒酸「馬龍進了盤絲洞」　中山女高學生聲明：蒙受赤裸裸惡意留言

陸媒酸「馬龍進了盤絲洞」　中山女高學生聲明：蒙受赤裸裸惡意留言

前總統馬英九邀請中桌球名將馬龍與陸生團訪台，訪團前往台北市中山女高參訪，不少女學生圍觀，但此畫面卻被中國主流媒體形容是馬龍「進了盤絲洞」。中山女高學生今（4日）發聲明表示，去簇擁中國參訪團的學生，確實有包含馬龍粉絲，然而更多是單純湊熱鬧的同學，網路上不斷流傳我們未打碼的照片，一夜之間，我們便成為了「統戰棋子」與「花痴女高中生」，指責我們的判斷能力不足，更出現「甜喊」、「盤絲洞」、「招待所」或「慰安婦」等解讀，「用偏見來凝視我們，抹去我們在大眾眼中的獨立思辨能力。 」

遭檢舉霸凌下屬　數發部鄭明宗：深自檢討接受調查

遭檢舉霸凌下屬　數發部鄭明宗：深自檢討接受調查

白黨團：綠戒嚴文翻車　想推給在野黨

白黨團：綠戒嚴文翻車　想推給在野黨

郵輪論壇受立委與地方政府重視　港公司宣布未來兩年港埠費用大減免

郵輪論壇受立委與地方政府重視　港公司宣布未來兩年港埠費用大減免

陸委會批馬英九基金會「不斷違反切結」

陸委會批馬英九基金會「不斷違反切結」

關鍵字：

羅智強沈伯洋陸委會邱垂正立法院立委

讀者迴響

熱門新聞

開車加油「發票爽中1000萬」　獎落2縣市

快訊／南韓國會投票通過「解除戒嚴」　190票贊同敲槌

蔡正元指南韓戒嚴起火點是「她」　三星走向滅亡：恭喜台積電

美妝師爆「周湯豪母子難搞」業界拒接案！

快訊／洪小鈴張天霖登記結婚「懷孕了」！

南韓戒嚴6大措施　醫：看到第5點真的笑了

台中師生當庭和解　家長隔月檢舉老師

南韓軍隊破窗進入國會大廈！將逮捕議員

最短命戒嚴！　南韓總統解釋初衷：我是為了拯救國家

房仲輔導新人到床上！狂性愛90次被抓包

44歲韓男星「衝戒嚴暴動現場」！急勸軍人學弟停手

台團遇南韓戒嚴　遊客親曝仁川街頭情況

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

快訊／南韓國防部官員：維持戒嚴令

尹錫悅「上午行程全取消」！

更多

最夯影音

更多

2歲妹走失路邊大哭找爸媽　暖警抱起協尋背影父愛噴發

是魔法！大仙表演三仙歸洞　觀眾近距離觀察０破綻驚呆

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

典典寶寶當小幫手「邊打蛋邊偷吃」XD　迎來「2歲叛逆期」趙小僑苦笑搖頭！

警入校園帶走學生...盧秀燕向老師道歉　請教育局訂出SOP

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面