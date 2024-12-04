南韓戒嚴派軍進國會　立院副秘書長：在台灣不太可能發生

▲南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，民眾集結國會外示威。（圖／路透）



記者崔至雲／台北報導

南韓總統尹錫悅3日深夜突襲宣布戒嚴，派軍進駐國會，引起國際譁然。民進黨立委鍾佳濱今（4日）質詢立法院副秘書長張裕榮時提問，台灣憲法與韓國不同，韓國的情況有可能在台灣發生嗎？張裕榮直言，「我認為不太可能」，民主憲政國家也不應用這種方式來處理，倘若發生在憲法上，國會有家宅權。

立法院司法及法制委員會今天審查114年度中央政府總預算案關於立法院主管收支部分，立法院秘書長周萬來、張裕榮等人列席說明。

民進黨立委鍾佳濱質詢時，台灣憲法規定與韓國不同，韓國昨天發生的事情有無可能在台灣發生？張裕榮回應，基本上所有憲法設計都有可能發生，但他認為不太可能。

國民黨立委羅智強詢問有關尹錫悅宣布戒嚴、以軍事力量攻擊國會的看法，張裕榮回應表示，基本上民主憲政國家不應該用這種方式來處理，自由民主社會都應該尊重個人表達意見的權利，至於尹錫悅是基於什麼狀況做此決定，他不便也不予置評。

羅智強追問，如果總統賴清德跟尹錫悅一樣宣布戒嚴，倘若還動用軍隊攻佔國會、逮捕國會議員，在法制上立法院該如何應。張裕榮表示，在憲法上，國會有家宅權，立法院也當然有一些防禦配置，雖然實力懸殊，但就法制層面而言，不應有這種情況發生，憲政機關應互相尊重。