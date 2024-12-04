沈伯洋轟「羅智強名字取什麼缺什麼」　媒體人：所以賴清德缺德？

記者郭運興／台北報導

國民黨立委羅智強4日於內政委員會質詢時，不斷提到民進黨立委沈伯洋「批評統戰言論」，讓原本不在場的沈伯洋氣得衝到現場大罵「不要造謠，不屑跟你講話」、「水準最低的立委就是你！看看名字，缺什麼取什麼」，兩人爆發數分鐘激烈爭吵。對此，媒體人謝寒冰表示，所以現在沈伯洋認為賴清德不清廉又缺德？網友也留言表示「王義川缺義，陳水扁欠扁」。

羅智強4日質詢陸委會時，不斷提到民進黨立委沈伯洋，稱沈伯洋反對兩岸交流，認為兩岸交流都是統戰，還說陸委會主委邱垂正的說法「打臉沈伯洋」，甚至稱呼沈為「沈黑熊」。未料沈伯洋突然衝進會場飆罵「全立法院水準最低的立委就是你！看看你的名字，缺什麼取什麼」。兩人爆發激烈爭吵，讓會議不得不中斷，引起外界議論。

謝寒冰表示，沈伯洋今天飆罵羅智強「全立法院水準最低的立委就是你！看看你的名字，缺什麼取什麼」。所以沈伯洋認為賴清德不清廉又缺德？

貼文一出，網友則紛紛留言「許智傑咧?莊瑞雄咧?王美惠咧?也看看自家人取什麼名字吧」、「王義川缺義，陳水扁欠扁」、「名字是父母給的，這樣算是人身攻擊又侮辱雙親，沒水準到極點」。

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▼羅智強質詢狂提「黑熊老大」，沈伯洋衝進場飆罵。（圖／記者蔡紹堅攝）