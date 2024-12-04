不想聽天由命！「曾目睹那種慘狀」瓊瑤最後聲明：我不要那樣離去

網搜小組／劉維榛報導

《還珠格格》作家瓊瑤今（4日）在淡水家中逝世，享壽86歲，引發各界震驚不捨，紛紛詢問為何瓊瑤要選擇自己結束生命？稍早瓊瑤家屬也公開「最後聲明」，文中，瓊瑤提到不想歷經折磨而去，「希望你們經得起磨練，像我一樣，活到八十六、七歲，體力不支時，再來選擇如何面對死亡」。

▲瓊瑤驚傳逝世。（圖／翻攝瓊瑤臉書）



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瓊瑤創作出無數經典小說，更捧紅林心如、趙薇、范冰冰等一眾演員，如今傳出在家中輕生，令網友感到不捨，「QQ我正在看還珠格格」、「或許，年紀大了不想生病拖累」、「為什麼～哭」、「我不敢相信她會這樣」、「從小六看她的小說不下20部...太意外」、「怎麼會」、「這年紀輕生！是因病嗎？」

瓊瑤臉書「最後聲明」提到，希望大家別為她傷心哭泣，「我已經翩然的去了。」面對生命的盡頭，瓊瑤說，這是她的願望，「死亡」是每個人必經之路，也是最後一件「大事」，她不想聽天由命，不想慢慢枯萎凋零，想為這最後的大事「作主」。

瓊瑤說，她目睹過老化、治療到不治的經歷，「這段時間可長可短，對於必將老死的人，是多大的折磨！萬一不幸，還可能成為依賴插管維生的臥床老人，我曾經目睹那種慘狀。我不要那樣的死亡」。

文中，瓊瑤強調，她選擇離開的方式，是在她生命的終站實行的，「年輕的你們，千萬不要輕易放棄生命，一時的挫折打擊，可能是美好生命中的磨練，希望你們經得起磨練，像我一樣，活到八十六、七歲，體力不支時，再來選擇如何面對死亡。但願那時，人類已經找到很人道的方式，來幫助老人們，快樂的歸去」。

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