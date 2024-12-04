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瓊瑤突告別！粉絲一片悲痛淚喊：阿姨，我們承受不住

記者林育綾／綜合報導

作家瓊瑤在今（4日）驚傳在家中輕生，同時也在臉書發出最後發文，甚至提早精心製作影片，向粉絲及親友告別。然而大批粉絲依然難以承受，紛紛表示悲痛、不敢相信，不少讀者長年親暱喊她為「阿姨」，紛紛留言「阿姨妳怎麼走了，昨晚還跟妳傳話，妳怎麼都沒說再見就走了」、「阿姨...這方式的告別～太壯烈也太突然了吧！您要我們怎麼承受啊！」

▲▼瓊瑤 。（圖／翻攝瓊瑤臉書）

▲瓊瑤告別，粉絲一片震驚悲痛。（圖／翻攝瓊瑤臉書）

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瓊瑤今日傳出在淡水住家輕生，享壽86歲。消息曝光後不久，瓊瑤的Facebook 也自動發出一則貼文，從文中可發現她早就準備好心情跟大眾道別，寫下「當雪花開始紛紛飄落，我心裡輕輕的唱著歌，終於等到了這一天」，更向各界喊話「不要哭，不要傷心，不要為我難過。我已經『翩然』的去了！」

瓊瑤的告別文也附上精心製作的影片，留下自己在世上最後的倩影，親自對鏡頭訴說，「時間已到，生命不會更好，趁我還能微笑，還能歌，不拖累所愛，也超越病魔，我心翩然自如，奔放快樂」。

而許多粉絲看到發文也紛紛悲痛留言，「阿姨妳怎麼走了，昨晚還跟妳傳話，妳怎麼都沒說再見就走了，我捨不得妳離開，我們有約相見，我很悲傷這不是真的。」、「你不是說要用接下來的時間陪著我們嗎？？你為什麼食言呢？？你讓我們怎麼辦啊！我知道雪花終有飄落，火花終有熄滅的時候，但我不想這樣啊」、「阿姨，是假的對不對，真的不願意相信」、「阿姨，我無法相信阿姨這突如其來的翩然歸去，視頻中的阿姨還如此的健康、如此的美麗、如此的正能量滿滿，怎麼就會是雪花飄落呢？」

還有人雖悲痛，卻也表示能理解瓊瑤的選擇，不少粉絲留言「阿姨⋯⋯天上人間，您終如雪花般飄落了。不知道該說什麼，雖意外又在意料之內。無限的追思與愛永存。」、「阿姨，我們會勇敢的繼續自己的人生的！你永遠活在我的心裡，永遠，永遠。」

不過瓊瑤也在貼文強調，她「死亡」的方式，是在她生命的終站實行的，「年輕的你們，千萬不要輕易放棄生命，一時的挫折打擊，可能是美好生命中的『磨練』，希望你們經得起磨練，像我一樣，活到八十六、七歲，體力不支時，再來選擇如何面對死亡。但願那時，人類已經找到很人道的方式，來幫助『老人』們，快樂的『歸去』！」

她還鼓勵粉絲與朋友：「親愛的你們，要勇敢，要活出強大的『自我』，不要辜負來世間一趟！這世間，雖然不是十全十美，也有各種意外的喜怒哀樂！別錯過那些屬於你的精彩！」

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