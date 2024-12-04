陸委會祭禁邀處分　馬辦痛心：全紅嬋、樊振東明年都不能來了

記者鄭佩玟／台北報導

馬英九基金會日前邀訪陸生來台，不過訪團成員受訪時恭賀「中國台北隊」奪冠，掀起風波，陸委會主委邱垂正強調，申請單位方面，會按照個案情形輕重，有一段時間不得再邀請來台，從6個月到5年不等。馬英九基金會執行長蕭旭岑今（4日）下午受訪時深表遺憾，本來明年馬英九還要邀請大陸奧運金牌泳渡日月潭，現在樊振東、全紅嬋、潘展樂都不能來了。

▲馬英九基金會執行長蕭旭岑。（圖／記者黃國霖攝）

針對復旦女大生稱「中國台北」一詞，蕭旭岑重申，這位女同學沒有惡意，只是習慣用語罷了，沒想到陸委會竟然要用這麼重的行政處分，讓馬龍5年之內不能來台灣，同時馬前總統邀請大陸奧運金牌冠軍要來泳渡日月潭，不只馬龍，包括樊振東、全紅嬋、潘展樂等金牌選手，明年也都不能來。

「真的很遺憾！」蕭旭岑嘆，難道是馬龍這幾天太受台灣民眾歡迎，才導致陸委會要用戒嚴時期做法嗎？難怪昨天民進黨中央黨團第一時間呼應南韓總統戒嚴令，今天在一個不入流的綠色政客王義川質詢之下，邱垂正就承諾要禁止5年不能邀請大陸團來，「台灣要變極權國家了嗎？」要求邱垂正同意讓馬英九基金會去陸委會說明清楚。

對於陸委會決定，蕭旭岑質疑台灣要變成極權國家，一個女同學沒有惡意的習慣用語，也沒有政治意涵，民進黨居然可以舖天蓋地動員大量側翼、民進黨立委來痛罵霸凌，他要求陸委會同意基金會去陸委會說明。

▲▼全紅嬋、樊振東訓練畫面。（圖／翻攝自微博）

