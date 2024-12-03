聲援白玫瑰反廢死！　國民黨團表態：7位不適任大法官通通當掉

▲民眾出席「追思白玫瑰」活動，聲援受害者家屬。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

今（3日）是師鐸獎女教師命案發生10週年，受害者家屬發起「1203白玫瑰運動」。國民黨立委大陣仗現身力挺，黨團首席副書記長王鴻薇致詞表態，「只要不適任的大法官，我們全部封殺」；立委賴士葆更帶領台下民眾一起喊出，「7位大法官，通通當掉」。

「1203白玫瑰運動」今天在凱道登場，上百位民眾聚集，同時手舉追思的白玫瑰。師鐸獎女教師命案受害者丈夫張介能、新北割喉案的楊爸爸，以及台南殺警案、土城毒駕殺警案的家屬都到場發言。

賴士葆致詞指出，不信公理喚不回，大法官變成民進黨側翼，大法官變成過街老鼠人人喊打，「7個通通當掉！7位大法官，通通當掉」。

王鴻薇表示，10多年前，台南湯姆熊男童割喉案，凶手曾姓男子曾嗆聲「在台灣殺一、兩個人不會被判死刑」，誰無父母、誰無子女，包庇壞人，傷害好人，大家應該支持司法正義委員，不適任大法官，全部封殺、全部駁回。

吳宗憲致詞時表示，當前的司法沒有辦法保護人民，卻可以保護殺人犯，在殺人之後不致被判死，這樣合理嗎？當前的政府，解決不了問題，就解決提出問題的人，如同他這幾天的言論，被嚴重的斷章取義並扭曲原意的來攻擊，但他保證絕對不會退縮，而會堅持下去。



