師鐸獎女師遇害10年兇手逆轉逃死！　夫悲訴：拒絕廢死大法官

▲受害者家屬張介能出席「追思白玫瑰」活動。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

師鐸獎女教師遭殺害案今年十周年，受害者家屬與民間相關人權團體今（3日）發起「1203白玫瑰運動」。女教師丈夫張介能上台時哽咽表示，大法官一直喊「犯最嚴重之罪，才能判死刑」，但政府從來沒有定義何謂「犯最嚴重之罪」，「什麼才算是犯下最嚴重之罪？」語畢後，他帶著台下民眾高喊「被害遺屬淚未乾、 拒絕廢死大法官」。

2014年12月3日，曾獲師鐸獎的退休女教師遭凶嫌劉志明以榔頭重捶頭部強盜、性侵、殺人，凶嫌經五度判死，卻在上個月被逆轉，判無期徒刑確定，成為憲法法庭死刑釋憲案出爐後，首件凶手逆轉逃死的首例。

被害者家屬與被害人權益相關團體，今在凱達格蘭大道舉辦「只有愛如故 追思白玫瑰」活動，提出「拒絕廢死派大法官」、「修法保障被害人及家屬權益」二大訴求，國民黨立委吳宗憲、王鴻薇、賴士葆、民進黨立委王世堅等人都到場聲援。

張介能指出，今天是他太太遇害十週年，他帶著太太遇害時的包包到場，就是希望立法能長治久安。語畢後，他痛批大法官釋憲是實質廢死，並指出，大法官一直喊「犯最嚴重之罪，才能判死刑」，但什麼是犯最嚴重之罪？台灣長期以來一直沿用聯合國兩公約，他怒嗆「兩公約並沒有廢死」。

張介能強調，台灣的無期徒刑形同有期，為何不能像美國日本有「終身監禁」？或保留死刑判決空間？真正的無期反而是殺人犯給他們家無期的傷痛。張介能哽咽表示，「10年了，都說時間是最好的解藥，可是對我好像無效！我祈求自己不要崩潰，更祈求台灣的司法不要崩潰！」。