陳玉珍稱送王義川大禮　拼周五成立「青鳥訊號行動調查委員會」

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委翁曉玲先前提案連署刪除「吳斯懷條款」，雖然因爭議暫緩，今（3日）翁曉玲與同黨立委陳玉珍又稱連署成案送程序委員會，原本力拚本週五院會一讀付委審查，卻又突然撤案。陳玉珍對此解釋，因為這會期戰場很多，自己要先成立「青鳥訊號行動調查委員會」，送給新任的民進黨不分區立委王義川一份大禮。

國民黨前立委吳斯懷等退將2016年，前往中國大陸參加「紀念孫中山先生誕辰活動」，唱到大陸國歌時起立，引起台灣社會反彈。

立法院在2019年通過修正《兩岸人民關係條例》第9-3條和第91條，曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關之政務副首長或少將以上人員，或情報機關首長者，不可參與大陸政治活動，有妨害國家尊嚴行為，最重取消月退俸。此為所謂吳斯懷條款。

翁曉玲日前原提案刪除吳斯懷條款，但因部分藍委撤簽，最後只能暫緩；孰料今捲土重來，翁曉玲與陳玉珍稱該案已連署完成，並送至程序委員會，但今程委會開會時，會議主席、民進黨立委沈發惠卻表示，陳玉珍來函撤回，因此刪除該案。

陳玉珍稍早自稱之所以先把案子撤回，是因為這個會期立法院戰場很多，而且王義川剛剛進入立法院，她要先送他一個大禮，就是先成立「青鳥訊號行動調查委員會」，調查為何中華電信讓王的膝蓋承受這麼大的負擔，知道哪些人在哪裡用行動電話，來監督人民，自己要先用力做這件事情。至於其他修法等立法院下個會期她再繼續推動。