網路數據分析好感度　何佩珊喊「撤報導否則提告」：本人已非閣員

▲前勞動部長何佩珊。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

《網路溫度計DailyView》公布11月十大高聲量內閣成員，聲量第一為前勞動部長何佩珊，好感度倒數第一也是何佩珊，內文並提到霸凌案影響。何佩珊3日發出新聞稿，強調本人已非卓內閣閣員，而霸凌案仍待司法檢調釐清案情，警告網路溫度計公司即刻將所有關於該案之本人報導一律撤下，否則將提告妨礙名譽。對於何佩珊喊告，《網路溫度計DailyView》隨後也發出聲明。

何佩珊指出，本人已非卓內閣閣員，網路溫度計公司所統計，關於北分署同仁輕生案之網路大數據內容，均為未經證實之虛假訊息謠言，且該案尚未經司法檢調釐清案情，警告網路溫度計公司即刻將所有關於該案之本人報導一律撤下，包含本次閣員聲量統計，否則將以妨礙本人名譽提告。

勞動部勞動力發展署北分署1名39歲吳姓同仁，疑似遭受職場霸凌選擇輕生。不過，涉及職場霸凌的謝宜容最初僅遭到調職，而勞動部的檢討報告更稱其目的良善，惹來批評。風波越演越烈，逼得行政院長卓榮泰親上火線鞠躬道歉，總統賴清德同樣也致上歉意。而何佩珊的請辭案，卓榮泰隔日便火速准辭。

對於何佩珊喊告，《網路溫度計DailyView》傍晚也發出聲明，強調這項調查結果，是針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，做為本次主題分析與排序依據，該結果反映網路公開討論之趨勢與聲量，呈現大數據分析結果。此外，本文內容已敘明何佩珊女士為「前勞動部長」，然本次調查對象為11月在任之卓內閣閣員，何女士於11月22日請辭獲准，因此仍屬調查範圍，未來調查仍將以調查時間區間內在任閣員為主。