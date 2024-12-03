抗議大法官「實質廢死」！　割頸案、殺警案家屬赴司法院遞陳情信

▲受害者家屬出席「追思白玫瑰」活動，並前往司法院遞交陳情書。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

憲法法庭9月20日宣判，死刑有條件合憲但限縮適用範圍，釋憲後出現首件死刑判無期徒刑定讞，而該案就是10年前以鐵鎚殺害師鐸獎女教師的兇嫌劉志明。眾多受害者家屬今（3日）舉辦白玫瑰運動，怒轟大法官「實質廢死」，活動後，國民黨立委吳宗憲、王鴻薇也帶領受害者家屬前往司法院遞上陳情書。

由中華人權協會發起的「只有愛如故－追思白玫瑰」反廢死遊行活動，今天下午1點集結群眾，共同抗議大法官針對死刑存廢的判決結果，師鐸獎女教師命案死者家屬張介能、新北割喉案家屬楊爸爸高喊「被害遺屬淚未乾，拒絕廢死大法官」口號。

吳宗憲表示，當前的司法沒有辦法保護人民，卻可以保護殺人犯，在殺人之後不致被判死，這樣合理嗎？當前的政府，解決不了問題，就解決提出問題的人，「我一定挺大家挺到底」，對於未來，他毫無畏懼。

藍委洪孟楷表示，現在有8成民意反對廢死，政府應該是要保護被害者、善良老闆姓，而不是保護加害者，現在的社會真的很難有公平正義，但身為立法委員，他能做的就是維護法律最後一道防線，如果當我們退縮，如果社會沒有最後一道防線，大家的家園還算是家園嗎？

國民黨團總召傅崐萁也提到，全球廢死國家屈指可數，台灣現在完全不演了，直接實質廢死，只要有一個法官不同意，所有37名死刑犯都不用判死，這就是今天的政府，要讓政府持續混亂，讓孩子沒有保障、在火車站、街上可以隨意殺人，家人婦孺都不能得到安全。

出席完活動後，吳宗憲、王鴻薇等人陪同被害者家屬到司法院遞出陳情信，司法院分別由刑事廳廳長李釱任、最高檢則由書記官長吳怡明接下陳情信。李釱任表示，了解被害人家屬心裡的痛，會要求各級法院給予應有的保障，以及參與權利和協助。



