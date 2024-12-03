藍迎王義川報到　提NCC譴責案、推「國人被監控調查委員會」

▲立委王義川宣誓就職。（圖／記者屠惠剛攝）



記者皮心瑀／台北報導

民進黨政策會執行長王義川因曾稱可用基地台訊號分析比對不同群眾運動參與者的屬性，遭疑政府監控人民，引發爭議。如今，王義川進入立法院，正式遞補不分區立委，國民黨團也在3日程序委員會針對國家通訊傳播委員會當時未能掌握該案提出譴責案，另更推成立「國人通訊自由及隱私遭非法監控調查委員會」，兩案都被送入週五院會討論事項。

國民黨團今於程序委員會提案，「國家通訊傳播委員會無法掌握民進黨高階幹部如何違法取得資料，對賴政府犧牲全民利益，卻掩飾不法行為，提出嚴厲譴責」，另外，國民黨團也有意成立「國人通訊自由及隱私遭非法監控調查委員會」，最終以在場17人，同意票10人，不同意7人通過，二案都送入週五院會。

由於國民黨立委陳玉珍、翁曉玲提案刪除「吳斯懷條款」也送入今程序委員會，最終卻撤案，陳玉珍事後表示，這個會期立法院戰場很多，而且王義川剛剛進入立法院，她要先送他一個大禮，就是先成立「青鳥訊號行動調查委員會」，調查為何中華電信讓王的膝蓋承受這麼大的負擔，知道哪些人在哪裡用行動電話，來監督人民，自己要先用力做這件事情。至於其他修法等立法院下個會期她再繼續推動。