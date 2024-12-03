南消二大弱勢防災宣導　結合南化日照中心避難演練

▲台南市消防局第二大隊3日至南化日照中心進行防火宣導演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第二大隊3日至南化日照中心進行防火宣導，結合場所避難演練規劃逃生動線，趁此次活動導傳遞防災知識。

台灣2025年步入超高齡社會進入倒數，每5人就有1人是老年人口，主計總處數據顯示，銀髮勞動力持續以高於5%的速度快速成長，勞動力正往65歲以上傾斜，高齡化社會長者、身心障礙等屬避難弱勢族群，在面臨災害避難逃生時應加強注意。

面臨少子化及高齡化社會，大家應重視避難弱勢長者及身心障礙者之防災意識，為使民眾加深消防防災觀念於日照中心進行防火避難宣導並結合場所避難演練，第二大隊南化消防隊特別針對『避難弱勢逃生』、『防範孩童玩火安全』、『吸菸安全注意事項』、『爐火烹調安全』、『防範電器火災安全』、『CPR及哈姆立克法』及其他如滅火器使用、火場避難逃生原則、公共場所消防安全診斷、長者居家消防安全診斷、住宅用火災警報器暨防範CO中毒等主題進行防火防災宣導，加強大家的防災意識。

消防局李明峯局長表示，根據世界衛生組織定義，65歲以上老年人口占總人口比率達到7％時稱為「高齡化社會」，達到14％是「高齡社會」，若達20％則稱為「超高齡社會」，針對避難弱勢族群可安裝住宅用火災警報器，提早偵測火災發生增加避難逃生反應時間，年紀大或行動不便者可居住於一樓並靠近避難逃生出口房間，並演練火災發生時之逃生動線等提昇住宅防火安全。

消防局第二大隊王騰毅大隊長表示：本大隊透過日照中心演練活動進行防火宣導活動，烹調時注意炊事不慎人離火熄，睡前應熄滅蚊香菸蒂等微小火源並關閉瓦斯，使用電熱器等電器與周圍可燃物應保持安全距離，滅火器操作使用，弱勢避難逃生原則要領，CPR等急救要領，藉此次宣導活動加深社會大眾消防防災觀念。