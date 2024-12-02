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華醫Team 全民國防國軍裝備進駐校園展示　師生體驗不同軍種裝備演練

▲中華醫大在校園舉辦「全民國防教育週」活動，吸引大小朋友參觀，師生體驗不同軍種防衛演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲中華醫大在校園舉辦「全民國防教育週」活動，吸引大小朋友參觀，師生體驗不同軍種防衛演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為推廣全民國防理念，中華醫事科技大學結合國軍部隊在校園舉辦「全民國防教育週」活動，邀請國軍各單位帶裝備到校宣導，開放師生自由參加，除了了解國軍平時訓練成果，也藉由生動有趣的體驗了解國軍防衛裝備的功能和重要性。

這場以「華醫Team 」全民國防教育週為主題的活動，利用週六日的週休假期在中華醫大校園舉行，邀請國軍部隊進駐校園以單位特性為主題，展示多樣裝備及辦理各式體驗活動，吸引眾多師生參與。

▲中華醫大在校園舉辦「全民國防教育週」活動，吸引大小朋友參觀，師生體驗不同軍種防衛演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

活動分靜態和動態兩區，靜態展示部分，現場展示陸軍三九化兵群的渦輪發煙車、偵檢車及陸軍4支部衛生營野戰救護車等特殊車輛、陸軍砲兵訓練指揮部的火砲彈藥及槍枝模型、海岸巡防署的救難裝備及偵搜犬、陸軍航特部的傘兵器具、海軍反潛部隊的潛水頭盔等，這些平時只能在不同軍種的軍營才能看到的國防裝備和器材，移師校園展示，讓師生大開眼界。國軍弟兄也配合展覽提供導覽及即問即答服務，讓師生對不同軍種的特性有更深一層的認識。

▲中華醫大在校園舉辦「全民國防教育週」活動，吸引大小朋友參觀，師生體驗不同軍種防衛演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

動態方面則以行動體驗為主，海巡署的偵搜犬，讓大家見識到犬隻靈敏的嗅覺，違禁品無所遁形，在場學生讚嘆連連。此外，陸航的降落傘拖曳，也讓同學跑的氣喘吁吁，喊累的同時也體會了特戰部隊傘兵的辛苦，對保家衛國的國軍弟兄豎起大拇指稱讚。陸軍三九化兵群的防護衣及砲訓部的單兵裝備著裝體驗最是吸睛，連華醫附設幼稚園的小朋友都躍躍欲試，成了超萌的娃娃兵。

承辦的中華醫大軍訓室表示，「華醫Team 」全民國防教育活動，期透過師生的參與，宣導國防教育，也讓師生了解第一線國軍部隊保家衛國的辛苦，全民一起做國軍的後盾。

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