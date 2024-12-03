高鐵台南站關懷原鄉　義助弱勢長者樂遊台北

▲高鐵台南站3日上午，協助屏東三地門鄉大社部落的長輩搭高鐵前往台北，走訪總統府及自由廣場等地方旅遊。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為了讓偏遠山區的弱勢獨居長者能有機會欣賞各地寶島風情，高鐵台南站3日上午，協助屏東三地門鄉大社部落的vuvu（排灣族語，祖父母輩稱呼）搭高鐵前往台北，走訪總統府及自由廣場等地方，乘車過程中，站務員熱心引導及各項友善設施，讓第一次搭乘高鐵的長者們覺得輕鬆又放心。

屏東三地門鄉大社部落是排灣族拉瓦爾雅族最古老的一支，經歷莫拉克風災嚴重摧毀，在政府的規劃與安置下，遷村到屏東縣瑪家鄉禮納里部落，重新打造家園，延續原鄉文化命脈。此次出遊，長者們皆充滿期待，但又擔心身體狀況無法負荷舟車勞頓，實際搭高鐵後，不但覺得舒適，當得知只要一個多小時就能抵達目的地，不斷叫喊「Kapa awan（令人驚訝），有高鐵真好！」

計畫人林德富牧師表示，多數部落年輕人離鄉築夢，最掛心的是家裡的孩子及vuvu們，因此大社部落設置文化健康站，提供簡易健康照顧，同時規劃各項課程及在地文化活動，讓遠在他鄉的年輕人安心打拚，也藉由服務資源的整合，提高部落就業機會、減少隔代教養現象。非常感謝高鐵公司協助，讓長輩們能夠放心出遠門，好好調劑身心。

高鐵台南站站長高誌隆表示，台灣高鐵積極打造樂齡友善的乘車環境，提供長者安全、便利的優質服務，也期望透過本次活動，拋磚引玉喚起社會大眾對於高齡長者的關懷與重視，一同傳遞正向力量，讓台灣社會更為豐盈、美好。