新北強化全民防災意識　金山區核子事故區域演練

▲新北市金山區核子事故區域防災演練。（圖／新北市金山區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區核子事故區域防災社區民眾防護演練，於11月27、28日及29日辦理，共計3場次，由五湖里、磺港里、豐漁里、大同里及和平里共5個里參與演練。藉由以防災社區為主體之核安演練方式，整合緊急應變計畫區（EPZ）內防災社區能量，展現自助、互助、公助的力量，以更完備核子事故民眾防護行動推動。

金山區長劉昌松表示，2024年金山區核子事故區域防災社區民眾防護演練，已於11月29日順利圓滿辦理完成，演練結合防災社區參與，主要目的提升防災社區的自主性，強化全民防災意識。

▲新北市金山區區長劉昌松致詞。

劉昌松說，為使區內民眾瞭解防護行動流程及內容，以及疏散作業之集結點、防護站與收容所等規劃情形，演練前藉由互動式宣導提升民眾學習專注力，演練時模擬核子事故發生情境，讓參演民眾在逼真的演練中，培養冷靜面對的應變能力，演練過程包含核子事故警報發放、防災社區集結啟動、里長廣播與民眾掩蔽等10個狀況演練。

金山區公所表示，本次活動共有800位民眾及5位里長（李進發、許明熙、許吉興、許振煌、張文輝）全程參與演練，演練地點在金山區運動休閒廣場、磺港市民活動中心及中山溫泉公園辦理，新北市政府消防局主任秘書張易鴻到場指導，及新北市政府警察局金山分局、消防局金山分隊、金山區衛生所等機關共同參與，透過演練讓參演民眾了解核子事故發生，發揮防災社區功能啟動防護行動的重要，有效強化全民防災意識。

▲磺港里長許明熙（右）與衛生所協助碘片補發作業。

▲金山警分局員警交通管制作業。

▲防災社區機車廣播。

▲配合社區巡視預警勸導民眾掩蔽。