原住民+知名歌手同台演出　屏警打詐宣導成果顯著

▲屏東縣政府警察局在斜坡上音樂會進行打詐及交安宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局為提高民眾防詐意識，日前與原住民處合作，在潮州的「林後四林平地森林園區」舉辦「斜坡上的藝術節」辦理防詐與交通安全宣導活動；現場除有原住民歌手表演、原民藝術、光影藝術和市集，另有告五人和舒米恩等知名歌手演出，吸引許多民眾參與，擴大打詐宣導效果。

縣府宣導團跟民眾宣導，詐騙集團常會盜用名人、投顧老師的影像或頭像，在網路社群平臺分享自己「賺大錢」的經驗，誘惑民眾點擊網址短連結，接著就會邀加投資群組、下載APP，還會有詐團成員跟你加私LINE成為好友，每天噓寒問暖及聊投資的心得來博取信任，最後就會用各種話術要你掏錢投資。

詐騙集團另會利用公司行號週年慶名義，傳送「恭喜你中獎」的通知，接著要求先繳交稅金或手續費來詐騙；另常發生在年輕族群的一頁式廣告詐騙手法，就是用「超低價、限時限量搶購」的廣告噱頭，吸引買不到商品的人的目光，等到付款後未收到商品或收到與廣告不符的商品，才驚覺上當受騙。

警察局長戴台㨗表示，警政署每日統計公布「打詐儀錶板」的詐騙發生數與財損金額，就是要提醒國人關注詐騙的議題，要隨時保有防詐的警覺，尤其以投資詐騙手法案件最多，這次結合「斜坡上的藝術節」活動，主要就是要呼籲各年齡層縣民，一定要提高防詐警覺，不要加入或輕信小額投資可賺大錢噱頭的投資群組，網路購物時要審慎查詢網頁的真偽，不要看到超低價商品就斷了理智線，網路聊天只要談到與錢相關或是要面交黃金或現金，就是詐騙，只要保有「不信高獲利投資」、「不貪便宜」、「不沉迷網路愛情」就能遠離詐騙，阻絕詐騙危害，希望全民一起響應加入反詐行列，並呼籲民眾行經無號誌路口時要停等，只要嚴守慢看停安全守則，確保平安。