超逼真！麻豆新樓醫院大量傷患演練　救護車、消防車全到場

▲台南麻豆新樓醫院於2日舉辦年度大量傷患演習，擴大演練擴及單位從護理之家、急診、成人加護病房、開刀房全加入演練外，救護車、消防車也到位。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南麻豆新樓醫院於2日舉辦年度大量傷患演習，擴大演練擴及單位從護理之家、急診、成人加護病房、開刀房全加入演練外，救護車、消防車也到位，模擬情境超逼真緊湊，藉此提升緊急應變能力。

模擬護理之家5樓交誼廳天花板起火，又遇颱風來襲火勢及煙霧漫延，考驗護理之家緊急時刻疏散住民的能力，另加入送至急診後，又遇上因颱風路樹倒塌造成兩小客車嚴重追撞，構成大量傷患，急診當下又有不理性民眾鬧事，大量傷患醫療暴力同時產生，在颱風休假日狀況人力不足，對現場指揮官及前線人員是挑戰，狀況擴及需至開刀房開刀，及成人加護病房治療，有限人力如何應變，成為這次演練重要的關鍵。

以最迅速的方式啟動「333」代號應變機制，並由醫療副院長唐秋敏指揮成立醫護指揮中心，進行病人接收、檢傷分類及醫療處理。整個過程緊湊且逼真。

情境中5位住民，2名插管住民嗆傷嚴重呼吸困難，另3名，其中2名下肢癱瘓，輕微嗆傷呼吸喘，另1名右手右腳2度燙傷。兩部小客車嚴重追撞導致3名傷患送入本院，一名重症傷患，意識不清右側臉頰腫脹出血，頭皮有撕裂傷，一名意識清楚右小腿開放性骨折，臉部及右側手腳多處擦傷，一名意識清楚四肢多處擦傷可步行。

全院各單位緊急動員並即刻進入緊急救護備戰狀態，在急診室集合，在指揮中心的指揮下，採取相關應變措施，模擬病人10名輕、中、重傷，其中轉診4名，留觀2名，開刀1名，其餘在成人加護病房治療。

麻豆新樓醫院唐秋敏副院長強調，這次演習除了醫療是否迅速到位，鑑於他院案例，增加幾個要點：訊息的傳遞，人數上的清點，何時能復歸，以及門急診量能是否能開診等，也因應颱風情況讓狀況更有難度，但這也是要讓大家知道有備無患的重要，透過例行性演練，所有人員才能臨危不亂，唯有戒慎但不恐懼，才能給予民眾最完善的醫療照護。