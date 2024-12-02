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社會 社會焦點 保障人權

社區普渡變2女格鬥！互嗆「嫁不出去、老公跟人跑」　雙雙起訴

記者張君豪、黃宥寧／新北報導

8月17日農曆七月鬼門開期間，新北市汐止區有某社區大樓住戶因擺放祭品先後順序問題發生爭執，衍生肢體衝突，結果僅因小事雙方互控傷害、妨害名譽，並通報警員到場處理，社區普渡團拜卻衍生2家庭主婦「釘孤支」，警方無奈但依規定受理。

▲汐止兩女因擺放祭品問題衍生口角肢體衝突，事後憤而提告。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止兩女因擺放祭品問題衍生口角肢體衝突，事後憤而提告。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

汐止警方表示，當天下午15時許在汐止區康寧街某社區大樓發生女住戶口角衝突糾紛，警員到場雙方已逕行離去，警方調查係張女（55歲）與邱女（64歲）在社區門前，因普渡拜拜供品問題起爭執，互相辱罵及產生肢體衝突。

▲汐止兩女因擺放祭品問題衍生口角肢體衝突，事後憤而提告。（圖／記者張君豪翻攝）

根據警方查訪現場目擊住戶，兩名中年婦女因擺放祭品衝突互嗆「破麻！可憐活該你嫁不出去！」、「 你媽說你爸到處找女人！」、「妳老公跟女人跑去大陸」，雙方互揭瘡疤，2人氣不過當眾大打出手。

邱女不滿張女辱罵，出手掌摑張女臉頰，導致張女臉部挫傷疑有腦震盪傷勢，張女還手打邱女巴掌並推倒邱女，導致邱女骨盆撞地，肩椎有挫傷情勢，2人事後堅持提告、互告妨害名譽及傷害，警詢後依妨害名譽及傷害罪嫌將2人函送士林地檢署偵辦，因2人傷勢明確且事後拒絕和解，檢察官日前依涉嫌傷害罪嫌起訴2女。
 

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