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社會 社會焦點 保障人權

小六兒在校園被警察帶走　家長心痛還原：是生輔組長要求的

記者游瓊華／台中報導

台中市驚傳一國小六年級學生因為與老師起衝突，引發老師不滿，隔日老師選擇報警，轄區員警穿著制服到校內將學生帶上警車載走到派出所做筆錄，並移送少年法庭，事件曝光引發各界砲轟。男童家長傍晚接受訪問時痛批校方以及員警，報警當下孩子並沒有任何攻擊行為，為何警察可以把孩子從學校帶走？學校可以任意讓警察把孩子帶走嗎？如果這件事情可以被接受的，代表未來任何一個老師都可以因為不滿，報警請警察帶走小孩。

▲小六男童與師發生衝突，家長提供照片驚見孩子身上多處瘀青。（圖／家長提供）

▲小六男童與師發生衝突後竟被報警帶走，家長提供照片表示孩子身上多處瘀青。（圖／家長提供）

男童家長今天表示，今年3月26日，孩子因為體育課分隊與老師起衝突，孩子遭壓制住，過程中孩子不停揮動手上樂樂棒球棍結果打到老師。他得知後，要求孩子隔日要到校跟老師道歉，孩子也露出左側軀幹以及手臂給他看都是瘀傷，但他仍要求孩子要到學校道歉。

▲忠信國小。（圖／記者許權毅攝）

▲家長痛批，生輔組長要求員警帶走小孩，學務主任見狀況無法阻止趕緊打給家長，他們接到電話時，孩子已經被帶到警察局了。（圖／記者許權毅攝）

家長不滿，與孩子起衝突的老師是校內的生活輔導組組長，孩子在隔天、3月27日時在校內跟老師道歉，但老師不滿意孩子的態度憤而報警，「學務主任有通知我們警察到場，當時認為是小孩又跟老師起衝突，沒想到竟是生輔組長不滿意小孩態度而報警，生輔組長要求員警帶走小孩，學務主任見狀況無法阻止趕緊打給家長，等到我們真的接到電話時，孩子已經被帶到警察局了！」

家長痛批，學校最弱勢的是學生，大人把小孩送到學校，學校可以任意讓警察把孩子帶走嗎？況且當時孩子並沒有任何攻擊行為，更不是現行犯，為何警察可以把孩子從學校帶走？若這件事情可以被接受，是否代表未來任何一個老師不滿，都可以報警將孩子帶走！

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