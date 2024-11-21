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獨／北市連爆變態警！多名被偷拍女警未獲諮商　竟是預算已花光

▲▼北市男警於駐地派出所女廁裝針孔，受害對象不僅女警，還有借廁所的民眾與孩童 。（圖／記者黃宥寧翻攝）
▲北市男警於駐地派出所女廁裝針孔，受害對象不僅女警，還有借廁所的民眾與孩童 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者張君豪／台北報導

北市警局大安、信義警分局先後驚爆警員加入創意私房論壇會員，不僅購買兒少性剝削影片，還涉嫌在派出所女廁內加裝針孔偷拍器拍攝女警及商借女廁的女大生、女性民眾如廁以及更衣私隱畫面，粗估光是女警最少就有6人受害；如今傳出北市警局提供給基層的「公費心理諮商」預算及名額已經用盡，部分遭變態渣警偷拍的被害女警光想到穿上制服服勤就會有負面陰影。

「到警局上班有可能被偷拍的內心壓力！」被害女警氣憤顫抖指控分局迄今無人出面關懷、不聞不問，有被害女警萌生轉業離職念頭。

據了解，光是大安警分局這名變態渣警，從2020年起在警所女廁內加裝針孔偷拍器，拍攝所內女警及鄰近多所大學、中學商借廁所女學生如廁、更衣私密畫面，案子從檢警7月中旬第一次收網移送變態渣警後，被害女警及家屬質疑「到今天分局長官不聞不問、甚至連訪談關懷都沒有」。

獲知遭變態男同事偷拍的一名女警知悉上情後，內心壓力超級大萌生倦勤念頭，「每天出門上班，到警所換上制服領槍，過程都很擔心是否有人偷拍、也擔心工作環境裡是否還有其他偷拍變態」。

更離譜的是，該名女警想洽詢市警局提供的公費心理諮商服務，詢問後才發現北市警局今年的公費諮商服務早已滿額，預算用盡；被害女警被偷拍後想找管道諮商撫平內心傷痛，還得自費洽詢，更擔心自己找身心科求助，會被警局貼上「精神不穩定」、「急需關懷」無法勝任警職的歧視標籤。

對此大安警分局回證實，市警局的公費心理諮詢名額已經用盡，強調若被害女警有就醫諮商需求，「分局絕不會讓被害女警因就醫諮商花到一毛錢」，強調19日案件曝光後，檢察官曾聯繫警方協助被害女警就醫諮詢，表示檢警相當重視、維護被害女警的身心健康、分局已責成防治組成立協助被害人就醫諮商小組，以維女警從遭偷拍傷害陰影中走出。

但分局也坦承，迄今多名被害女警尚無就醫諮商紀錄，強調被害女警尋求身心科或心理醫師協助「絕對不會列入考績評量」，但比照信義分局7月份同樣爆發3女2男警遭偷拍案件，信義被害警員已全數接受諮商治療，大安分局動作慢半拍遭基層詬病。大安警方強調，10月28日分局才接獲檢察官通知、知悉警員涉嫌偷拍同所女警，相關協助動作都在進行，強調絕非「不聞不問」

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