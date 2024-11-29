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新樓醫院聖誕點燈照亮夜空璀璨光輝　邁向160週年永續發展新篇章

▲新樓醫院於29日晚上在冬季的寒風中，隆重舉行了聖誕點燈儀式，同時宣布新樓醫院邁向160週年之際，將更積極地推動永續發展理念。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲新樓醫院於29日晚上在冬季的寒風中，隆重舉行了聖誕點燈儀式，同時宣布新樓醫院邁向160週年之際，將更積極地推動永續發展理念。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

新樓醫院於29日晚上在冬季的寒風中，隆重舉行了聖誕點燈儀式，慶祝即將到來的節慶，同時宣布新樓醫院邁向160週年之際，將更積極地推動永續發展理念。

▲新樓醫院於29日晚上在冬季的寒風中，隆重舉行了聖誕點燈儀式，同時宣布新樓醫院邁向160週年之際，將更積極地推動永續發展理念。（圖／記者林東良翻攝，下同）

活動吸引了眾多市民及醫護人員以及病人、病人家屬的參加，現場音樂響起，燈光逐漸亮起，帶來了一片魔幻的氣氛。

▲新樓醫院於29日晚上在冬季的寒風中，隆重舉行了聖誕點燈儀式，同時宣布新樓醫院邁向160週年之際，將更積極地推動永續發展理念。（圖／記者林東良翻攝，下同）

劉啓擧院長在致詞中強調，新樓醫院始終以病人為中心，以關懷與專業的精神服務社群，在即將迎來的160週年，醫院將專注於科技創新及可持續發展，致力於成為永續經營的醫療機構。

▲新樓醫院於29日晚上在冬季的寒風中，隆重舉行了聖誕點燈儀式，同時宣布新樓醫院邁向160週年之際，將更積極地推動永續發展理念。（圖／記者林東良翻攝，下同）

在這個充滿色彩和溫暖的夜晚，劉啓擧院長提到，隨著醫院即將迎來160週年，這不僅是過去成就的慶祝，也是邁向未來的機會。

▲新樓醫院於29日晚上在冬季的寒風中，隆重舉行了聖誕點燈儀式，同時宣布新樓醫院邁向160週年之際，將更積極地推動永續發展理念。（圖／記者林東良翻攝，下同）

在點燈儀式上，參加者們不禁屏息以待，隨著倒數聲音漸起，閃爍的燈光瞬間點亮了整個夜空，象徵著希望與新生。

▲新樓醫院於29日晚上在冬季的寒風中，隆重舉行了聖誕點燈儀式，同時宣布新樓醫院邁向160週年之際，將更積極地推動永續發展理念。（圖／記者林東良翻攝，下同）

新樓醫院期待未來與更多的社會夥伴合作，攜手推進醫療健康和社會可持續發展的理念，致力於讓每一位市民及員工都能享有健康的生活。透過這次的聖誕點燈活動，醫院向社群傳送了愛與希望的訊息，鼓勵大家在這個充滿挑戰的時期，共同努力、互助共進，迎接更美好的未來。

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