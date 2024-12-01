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基隆皇冠大樓火災實兵演練　提升高層建築應變能力

▲基隆皇冠大樓火災演練。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆皇冠大樓火災演練。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為加強高層建築消防應變能力，基隆市消防局於11月28日下午，在信一路的「皇冠大樓」辦理一場火災搶救實兵演練。消防局長游家懿表示，本次演練動員消防局各式消防車19輛及36名消防人員，現場指揮官由第一大隊大隊長許喬閔擔任。

基隆市消防局表示，搶救演練過程中，消防人員在現場設立救災指揮所並進行救災任務分工，內容包含救災安全管制、人命搜救、滅火攻擊、高樓層梯間佈線、通風排煙及快速救援（RIT）搶救行動多項任務，全面檢視各項救災技能。

▲基隆皇冠大樓火災演練。（圖／記者郭世賢翻攝）

演練情境設定為皇冠大樓21樓的萊茵商旅客房內發生火災。由於此區域為複合用途空間，屬於高風險且不易搶救的火災類型。透過定期消防安全演練，讓民眾瞭解疏散避難動線，也讓消防人員增強救災環境的認知，提升災害搶救技能，培養團隊合作默契。

基隆市消防局說，今年3月，本局針對大樓的地下停車場進行火災搶救演練，11月份專注於高樓層的演練工作。除了落實大樓火災搶救準備工作外，也提高大樓管理人員的防災避難意識。

▲基隆皇冠大樓火災演練。（圖／記者郭世賢翻攝）

演練結束後，消防局搶救科長蘇元鏞與演練人員現場檢討演練過程，對於同仁水線佈線、任務分配及安全管制經驗分享，希望進一步提升高樓層火災救災及安全管制工作的效能。

第一大隊大隊長許喬閔說，明年起將啟用救災安全管制APP 3.0雲端版，以及救災人員報到管制系統。這次演練已經包含了這些新措施，作為提升救災效率的重要一環。

「皇冠大樓」是基隆市最高的指標性建築，擁有地上34層、地下7層，對於不同樓層及不同場所的災害搶救應變對策各有不同。消防局長游家懿表示，對於高層建築物的消防安全，有賴於大樓本身的消防安全設備以及完善的防火避難設施，才能確保公共安全。

▲基隆皇冠大樓火災演練。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆皇冠大樓火災演練。（圖／記者郭世賢翻攝）

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