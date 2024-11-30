南消、麻豆新樓醫院舉辦「救護之道」全方位研討會　提升緊急救護技能

▲台南市消防局與麻豆新樓醫院共同辦理「救護之道-從心臟到創傷的全方位應用」研討會，以提升急重症醫療處置能力，並藉此促進消防與醫院的交流合作。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局為提升到院前心血管疾病與重大創傷病患的急救品質，30日與麻豆新樓醫院共同辦理「救護之道-從心臟到創傷的全方位應用」研討會，除來自各縣市消防局救護人員外，區域責任醫院、基層醫療院所專業人士共同與會研討，以提升急重症醫療處置能力，並藉此促進消防與醫院的交流合作。

台南市消防局每年約接獲400件重大創傷及2000件心血管疾病求救案件，本次研討會中由麻豆新樓醫院各科專業醫師分享創傷及心血管急症病患在緊急救護及臨床治療的經驗，並提供救護人員如何在救護現場中有效應對各種突發狀況，經由與會人員積極參與討論，提出加強跨領域合作建議，不僅提升專業知識，還能增進消防與醫療之間的合作默契，為市民提供更為安全及高品質的急救服務。

市長黃偉哲表示，消防局救護車已全面配置自動心肺復甦機、12導程監測心電圖機及高階醫療器材，搭配完整的人才教育訓練，都是市府對市民用心的證明，2024年截至10月底，急性胸痛病患於救護車上施作12導程心電圖共1696件，其中99件搶救成功，及時救回人命。

消防局長李明峯表示，消防與醫院是彼此互補的重要夥伴，很多時候仰賴醫療專業的指導與後援，急救需求日益增加，持續提升救護人員的專業技能及應變能力非常重要，麻豆新樓醫院的醫療團隊長期以來在專業知識、技術及醫療設備方面給予消防單位的支持與協助，讓消防救護人員執行救護工作上提供莫大的助力。

緊急心血管疾病病人與重大創傷病人處置」為研討會的主題，彙整當前急救醫療領域中最為關鍵的議題，研討會中，先由麻豆新樓醫院急診科陳怡娟醫師分享到院前緊急救護、心臟內科蘇柏學醫師、陳昭佑醫師分享急性心律不整與心血管急症臨床經驗、神經外科張昂傑醫師分享了腦脊椎外傷臨床經驗、胸腔外科莊喆宇醫師分享了胸部外傷臨床經驗，並深入探討了心血管疾病的緊急處置流程、創傷病人的評估與管理，以及如何在現場救護中有效應對各種突發情況，此外特別邀請到奇美醫院腦創傷中心郭進榮主任分享顱腦損傷陷阱及市立醫院李政翰醫師分享週邊血管評估與處置。