賴清德今出訪南太3友邦！過境夏威夷、關島　完整行程看這裡

▲總統賴清德。（資料照／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德今（30日）下午將率團訪問馬紹爾群島、吐瓦魯與帛琉等南太平洋3友邦，期間也將過境美國夏威夷與關島。對此，《ETtoday新聞雲》彙整本次出訪友邦的完整行程，同時也依慣例特派隨行記者，記錄賴清德任內第一次率團出訪的完整行程，為讀者們掌握第一手的現場採訪報導與第一線觀察。

賴清德過境夏威夷、關島 延續蔡英文基礎停留超過24hr

總統每一次出訪，在過境美國的安排上，總有許多台美默契上的限制。回顧前總統蔡英文2016年上任首次的過境，不論是在邁阿密或洛杉磯，都僅短短停留24小時就必須離境，且蔡英文多只留在下榻飯店內，透過電話來跟美方政要互動。

此外，隨行記者團在美國過境的規劃上，記者們雖然跟總統搭乘同一班專機降落美國，但所住的飯店，過去是有嚴謹規範的，必須距離總統下榻地點車程20分鐘，在美國境內也不得進行採訪，更不能做新聞處理。

不過，在蔡英文8年任內，歷經多次的出訪過境的磨合，以及台美關係持續升溫下，蔡英文在後來過境美國的行程上，美方陸續取消的媒體與總統下榻飯店距離限制，同意記者隨行採訪，甚至同意蔡英文在美國境內停留超過24小時，以及公開舉行記者會。每一次出訪，都有不同程度的放寬限制，象徵台美關係的再突破。

至於賴清德任內的首次出訪，雖然重點是訪問馬紹爾、吐瓦魯與帛琉等3友邦，但外界仍高度關注美方在過境上的安排，會給予什麼程度的新突破？根據目前的規劃，賴清德確定在去程過境夏威夷，回程期間過境關島。

值得注意的是，美方同意延續蔡英文任內所建立的默契，訪團會在夏威夷停留兩天；另外一部分是，賴清德訪問吐瓦魯，因爲當地機場跑道僅有1.5公里，總統大型專機在安全考量上無法降落，因此必須改搭乘租用的小型商務機前往，而美方也同意他在本次行程中，同步過境具有軍事戰略價值的關島，並在關島換回大型專機，繼續訪問行程。

夏威夷、關島行程保密 嚴防中共策動當地幫派滋擾

在台美默契上，總統在美國境內的行程，一直以來都是保密的。官方會在隨行採訪團抵達前，才正式向大家說明行程細節。其中一個考量在於，每一次我國元首過境美國時，除了當地僑胞、支持民眾會到下榻飯店歡迎之外，中國在當地大使館，也多次策動地方幫派人士、留學生，甚至海外警察系統，在下榻飯店外滋擾抗議，造成台美在安全規劃上的困擾。

有趣的是，中共策動幫派、在地留學生抗議，都是有支付相當可觀「走路工」費用的，而且還會因所在城市物價的不同，而有所變動。據了解，有一次我國總統過境美國紐約時，因被媒體事先揭露走路工費用高達1天200美金，約6000元新台幣；而在返程，過境其他城市，如丹佛等城市時，當地被策動之中國民眾不滿所拿費用不如紐約來得高，導致中方動員不力的窘境，最後中國大使館還得增加價碼，或在抗議後，帶大家去吃一頓好料犒賞。

馬紹爾群島、吐瓦魯、帛琉行程一次看！

賴清德是於30日下午4時30分率團從桃園機場出發，第一站先抵達美國夏威夷過境，規劃停留兩天；在12月3日的上午8時，訪團會降落馬紹爾群島，除了機場歡迎儀式，與馬國國會議長瓦西會晤之外，賴清德也規劃在馬國的國會發表演說。

接著，賴清德會參與馬京政府大樓興建計畫的啟動儀式，並跟馬國總統海妮、內閣部長會面；當天下午，訪團則會出席「馬久羅醫院人工智慧暨遠距醫療中心」的成立剪綵儀式，並視察馬紹爾及台灣駐馬國技術團市集，主要是要給予我國技術團與第一線外交尖兵們打氣。

隔天，12月4日，賴清德會率團前往吐瓦魯，但由於吐瓦魯必須換成小型商務機，他只會帶部分訪團成員前往，其他成員則轉往關島等候賴清德。賴清德在抵達吐瓦魯後，將與吐國戴斐立總理國宴，並會晤法拉尼總督；隨後前往參訪Nauti小學，僅會在該國停留約7小時，便搭機轉往關島。

訪團在關島規劃停留一天，12月5日下午，專機會飛抵帛琉，賴清德將會與老朋友惠恕仁總統舉行雙邊會談，並且在帛琉國會發表演說，也將參與帛琉國會資訊系統啟動儀式。隔天，12月6日，賴清德將出席「帛琉政府聯合辦公大樓」落成剪綵儀式；特別的是，由於總統府秘書長潘孟安來自屏東，他也會前往視察「水產養殖中心新建大樓牆面彩繪點睛及視察虱目魚養殖計畫」，這也都是過去長期與屏東縣政府緊密合作的相關計畫。

最後，賴清德將會在帛琉與隨行記者茶敘，除了總結本次出訪的成果外，也將接受隨行媒體的提問。在記者會結束後，訪團則於當天下午搭乘專機返台。