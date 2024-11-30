賴清德今出訪南太友邦　帶三伴手禮宣傳台灣超吸睛

▲總統賴清德首次以元首身分出訪，準備台灣品牌利百代文具當作伴手禮。（圖／總統府提供）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德今（30日）下午將啟程，展開為期七天六夜的「繁榮南島、智慧永續」之旅，陸續訪問馬紹爾群島、吐瓦魯、帛琉等南太3友邦。賴清德也特別準備了此行的「伴手禮」，分別是利百代出品的阿里山蒸汽火車彩色鉛筆、台灣小吃筆袋以及總統府的茄芷袋。

「拜訪好朋友，一定要帶伴手禮。」賴清德昨（29日）透過社群平台指出，他明天就要率團前往友邦馬紹爾群島共和國、吐瓦魯國以及帛琉共和國，因此特別準備了三個小禮物，要送給友邦的小朋友，搶先開箱給大家看。他也不忘提醒，這次出訪，請大家關注我的社群平台，一起為台灣做外交。

賴清德分享這次準備了3個小禮物，要送給友邦的兒童。首先，是由知名廠商利百代出品的阿里山蒸汽火車彩色鉛筆，盒子畫的是台灣的阿里山森林鐵道，可以來台灣搭森林小火車到阿里山上看日出。

「有了鉛筆，也要有筆袋。」賴清德表示，第二個小禮物是畫上台灣小吃的筆袋，有小籠包、豬血糕、臭豆腐、肉圓、滷肉飯、珍珠奶茶，讓他們認識台灣的美食文化。

最後，賴清德介紹的是總統府的茄芷袋，結合傳統與創新，時尚又大方，可以把彩色鉛筆、筆袋通通放進去。這三個小禮物都代表台灣的精神和象徵。