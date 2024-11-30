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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德今出訪南太3友邦！　朱立倫：未過境美國本土很遺憾

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

記者崔至雲／台北報導

總統賴清德今（30日）下午將率團訪問馬紹爾群島、吐瓦魯與帛琉等南太平洋3友邦，期間也將過境美國夏威夷與關島。國民黨主席朱立倫表示，「這一次沒有辦法過境美國本土，我相信還是一個遺憾」，但希望未來台美關係能夠因為賴清德稍微轉變一下，盼賴清德不造成區域安全的任何疑慮時，能夠順利過境美國本土。

此次賴清德出訪，重點是訪問馬紹爾、吐瓦魯與帛琉等3友邦，但外界仍高度關注美方在過境上的安排，會給予什麼程度的新突破？根據目前的規劃，賴清德確定在去程過境夏威夷，回程期間過境關島。

值得注意的是，美方同意延續蔡英文任內所建立的默契，訪團會在夏威夷停留兩天；另外一部分是，賴清德訪問吐瓦魯，因爲當地機場跑道僅有1.5公里，總統大型專機在安全考量上無法降落，因此必須改搭乘租用的小型商務機前往，而美方也同意他在本次行程中，同步過境具有軍事戰略價值的關島，並在關島換回大型專機，繼續訪問行程。

對於賴清德出訪，朱立倫表示，「賴總統出訪，祝福他一切順利」，另外當然對於每一次的過境外交，大家都會非常重視，「這一次沒有辦法過境美國本土，我相信還是一個遺憾」，希望未來整個的台美關係能夠因為賴清德而稍微轉變一下，盼賴清德不造成區域安全的任何疑慮時，能夠順利過境美國本土。
 

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