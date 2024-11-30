　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美麗島民調／霸凌案沒影響　賴清德信任度55.8%、滿意度53.7%皆回升

▲美麗島11月份國政民調。（圖／美麗島民調提供）

▲美麗島11月份國政民調–總統賴清德信任度。（圖／美麗島民調提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

《美麗島電子報》昨（29日）公布最新的「11月國政民調」，在總統賴清德「信任度與施政滿意度」的調查結果顯示，有55.8%的國人信任賴清德、不信任則為34.2％，然而，在施政滿意度的方面，有53.7%的國人給予正向評價、負向評價則為34.9%，值得一提的是，比起10月份來看，無論是信任度與滿意度，都有些微上升0.8至1.8個百分點。

《美麗島電子報》於11月26日至28日進行「11月國政民調」調查，在「您對賴清德總統是信任或不信任？」一題中，有55.8%的國人信任賴清德，其中，18.3%很信任、37.5%還算信任，整體相較10月份增加1.8個百分點。

此外，也有34.2%的國人不信任賴總統，其中，有17.1%很不信任、17.1%有點不信任，整體則比10月份下降5.5個百分點。在信任度增加、不信任度下降之間，似乎可見賴清德的信任度有止跌回升的趨勢。

▲美麗島11月份國政民調。（圖／美麗島民調提供）

▲美麗島11月份國政民調–總統賴清德滿意度。（圖／美麗島民調提供）

本次調查接著詢問受訪者「對賴清德總統執政以來的整體表現是滿意或不滿意？」有53.7%的國人滿意賴清德的執政表現，其中，13.8%為很滿意、39.9%為還算滿意，整體相較10月增加0.8個百分點。

另外，也有34.9%的國人不滿意賴清德的執政表現，其中，16.1%很不滿意、18.8%有點不滿意，整體則比10月下降3.6個百分點，未明確回答有8.7%。

▲▼美麗島11月份國政民調。（圖／美麗島民調提供）

▲美麗島11月份國政民調–行政院長卓榮泰滿意度。（圖／美麗島民調提供）

再者，本次調查也詢問受訪者「對在行政院長卓榮泰就任以來的整體施政表現，是滿意或不滿意？」，有45.1%的國人滿意卓榮泰擔任閣揆的表現，其中，8.3%很滿意、36.8%還算滿意，整體相較10月份增加3.4個百分點，另有32.5%的國人不滿意，其中，14.4%很不滿意、18.1%有點不滿意，整體比起10月下降5.3個百分點。

本次民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2024年11月26至28日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1073人（住宅電話753人、行動電話320人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
美國男陰莖被「打針治療」！　獲133億破紀錄賠償
快訊／陳佩琪哭了　發文憶柯文哲：我等你回來
後藤真希脫光了！「上下3點全無碼」粉絲崩潰
謝震武怒了！節目飆罵謝宜容「沒看過這樣的官員」
美17歲少女遭性侵「半裸陳屍水溝」　兇手竟是15歲鄰居
安以軒老公「非法海撈62億」入獄前惡劣滅證！　她神隱現況曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北市幼兒園傳虐童猥褻　蔣萬安要求國防部1個月內與業者終止契約

憶柯文哲稱「我這輩子救過太多人了」　陳佩琪痛哭：我等你回來

美麗島民調／霸凌案沒影響　賴清德信任度55.8%、滿意度53.7%皆回升

「民間友人」當起造謠幫兇　陳智菡嘆：認清朋友只需一秒鐘

名嘴稱「募款QRcode」連結木可　民眾黨斥集體弱智散播假訊息

條通商圈明年1月首辦微醺散步活動　打造「新台北夜經濟」

接任中華顧問工程司董座　鄭運鵬上任為一事道歉：這是我失禮

創黨元老揭白營「政治獻金」流向不實　律師：柯文哲形同詐騙犯三罪

台灣CPTTP入會案被擱置　李彥秀直言：「一個中國」是棘手政治關鍵

免簽+1！台巴簽署護照免簽證協定　外交部：台企赴巴拉圭投資更便利

人資看履歷竟只用8秒？　他指重點：第一眼看這裡

合唱團安可曲唱《台灣尚勇》　熱血爆棚引網讚：看哭正常嗎

張立東接機中華隊被問「來接籃籃？」　陳傑憲一見他「秒送上擁抱」超羨慕！

超幸福！老公開車接下班　兒奶音搶喊：媽媽辛苦了

辰己涼介老婆大跳「台灣尚勇」應援曲　台灣網友朝聖被圈粉了

誰要讓？2車窄巷僵持3mins　保全苦勸網卻歪樓：賴清德？

《異形：羅穆路斯》登Disney+　超狂IP全系列「全面復活」影迷嗨爆

莊昕諺光榮返鄉！澎湖機場爆滿　 啟蒙教練驕傲：抱腿哭變台灣之光

女兒要帶男友回家看爸反應　他瞳孔地震沉默：不方便！

#台北愛樂室內合唱團 安可曲熱血開唱《#台灣尚勇》

北市幼兒園傳虐童猥褻　蔣萬安要求國防部1個月內與業者終止契約

憶柯文哲稱「我這輩子救過太多人了」　陳佩琪痛哭：我等你回來

美麗島民調／霸凌案沒影響　賴清德信任度55.8%、滿意度53.7%皆回升

「民間友人」當起造謠幫兇　陳智菡嘆：認清朋友只需一秒鐘

名嘴稱「募款QRcode」連結木可　民眾黨斥集體弱智散播假訊息

條通商圈明年1月首辦微醺散步活動　打造「新台北夜經濟」

接任中華顧問工程司董座　鄭運鵬上任為一事道歉：這是我失禮

創黨元老揭白營「政治獻金」流向不實　律師：柯文哲形同詐騙犯三罪

台灣CPTTP入會案被擱置　李彥秀直言：「一個中國」是棘手政治關鍵

免簽+1！台巴簽署護照免簽證協定　外交部：台企赴巴拉圭投資更便利

北市幼兒園傳虐童猥褻　蔣萬安要求國防部1個月內與業者終止契約

性侵孫女7年！12歲懷孕竟「逼墮胎」　色祖父重判25年獄死在獄中

台南志工服務時數六都第一　黃偉哲響應國際志工日表揚績優志工暨團隊

誤踩油門衝上加油島「工讀生傻眼」　車是男友媽媽的...20歲女慘了

楊繡惠昔遇駭人車禍　5車連撞「方向盤被壓到胸前」頭撞玻璃昏倒

陳鏞基為潘傑楷「挺台灣」感到驕傲！12強中線都是金手套不用懷疑

寒流下雨必備長版羽絨外套、絨毛雪靴　法國雙品牌聯名保暖系列超夯

豪華別墅飛了！法富商上億遺產留給貼身管家　1原因判定無效

主打戀愛感服務！高雄「摸摸咖啡店」半套只要1300　生意火爆

憶柯文哲稱「我這輩子救過太多人了」　陳佩琪痛哭：我等你回來

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

政治熱門新聞

民眾黨創黨元老遭傳喚！嘆：柯文哲死定了

館長被告怒嗆綠民代耍賤！吳宗憲揭問題關鍵

爆李彥秀285萬買網軍！高嘉瑜獲不起訴

賴清德今出訪南太3友邦！過境夏威夷、關島　完整行程看這裡

吳伯雄辦鑽石婚宴！捐4000萬給佛光山、國民黨　藍營大咖全出席

黃捷罵柯志恩擋《學輔法》　公會三讀後謝柯未提黃

「我當然希望用台灣隊出賽」　黃暐瀚談換名：有共識就勇敢去做

北市又爆狼師案！許淑華揭「24童受害」　北市拖3個月才停聘

軍公教年終獎金明年1月17日發放　甲等可領2.5個月獎金

接任中華顧問工程司董座　鄭運鵬上任為一事道歉：這是我失禮

周玉蔻在桃機被攔下　郭正亮揭政治解讀：民進黨不保她了？

莊瑞雄「自爆賭球版」　影片逐字稿曝

被卓揆點名展現氣度　盧秀燕回應了

名嘴稱「募款QRcode」連結木可　民眾黨斥集體弱智

更多熱門

相關新聞

賴清德今出訪南太3友邦！　朱立倫：未過境美國本土很遺憾

賴清德今出訪南太3友邦！　朱立倫：未過境美國本土很遺憾

總統賴清德今（30日）下午將率團訪問馬紹爾群島、吐瓦魯與帛琉等南太平洋3友邦，期間也將過境美國夏威夷與關島。國民黨主席朱立倫表示，「這一次沒有辦法過境美國本土，我相信還是一個遺憾」，但希望未來台美關係能夠因為賴清德稍微轉變一下，盼賴清德不造成區域安全的任何疑慮時，能夠順利過境美國本土。

賴清德拋身心調適假　藍委批： 跟晉惠帝「何不食肉糜」有87％像

賴清德拋身心調適假　藍委批： 跟晉惠帝「何不食肉糜」有87％像

潘孟安自曝出訪行李箱藏「台灣宵夜選擇」　釣出賴總統一回應

潘孟安自曝出訪行李箱藏「台灣宵夜選擇」　釣出賴總統一回應

賴清德頂中共軍事壓力！獲友好民主國家相挺出訪　區域情勢嚴峻

賴清德頂中共軍事壓力！獲友好民主國家相挺出訪　區域情勢嚴峻

賴清德過境美國　美國務院：符合慣例

賴清德過境美國　美國務院：符合慣例

關鍵字：

賴清德美麗島民調卓榮泰

讀者迴響

熱門新聞

張奕曾將近1年沒薪水　想帶老婆、小孩回台灣

北韓女商人遭高射炮「轟成碎片」　嚇壞千人

天生擁有2陰道　百人斬網美曝：男人不在乎

辜仲諒問日本跟韓國誰強？U12小將笑回4字

台南男剛買飲料9分鐘　倒臥超商前亡

陳傑憲曝曾與母關係不佳　綺綺助破冰

豬閨蜜爆妻「8男5女」多人運動　人夫崩潰

下一波冷氣團更強！　專家提醒：降溫幅度更大

陳傑憲「看到張立東接機」秒上前擁抱　私下交情曝

什麼工作能月入10萬？　他曝1職業薪資超狂

月收入近百萬「卻是體力活」該接手？

即／國1埔鹽重大車禍！貨車2乘客夾困命危

房客偷電失聯　女屋主被追討218萬電費

懷孕女同事遭家暴「老公同情帶回」　人妻點頭！真相炸裂

17萬股民嗨翻！00918配0.84元創高　年化配息率飆13%

更多

最夯影音

更多

人資看履歷竟只用8秒？　他指重點：第一眼看這裡

合唱團安可曲唱《台灣尚勇》　熱血爆棚引網讚：看哭正常嗎

張立東接機中華隊被問「來接籃籃？」　陳傑憲一見他「秒送上擁抱」超羨慕！

超幸福！老公開車接下班　兒奶音搶喊：媽媽辛苦了

辰己涼介老婆大跳「台灣尚勇」應援曲　台灣網友朝聖被圈粉了

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面