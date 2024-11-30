美麗島民調／霸凌案沒影響　賴清德信任度55.8%、滿意度53.7%皆回升

▲美麗島11月份國政民調–總統賴清德信任度。（圖／美麗島民調提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

《美麗島電子報》昨（29日）公布最新的「11月國政民調」，在總統賴清德「信任度與施政滿意度」的調查結果顯示，有55.8%的國人信任賴清德、不信任則為34.2％，然而，在施政滿意度的方面，有53.7%的國人給予正向評價、負向評價則為34.9%，值得一提的是，比起10月份來看，無論是信任度與滿意度，都有些微上升0.8至1.8個百分點。

《美麗島電子報》於11月26日至28日進行「11月國政民調」調查，在「您對賴清德總統是信任或不信任？」一題中，有55.8%的國人信任賴清德，其中，18.3%很信任、37.5%還算信任，整體相較10月份增加1.8個百分點。

此外，也有34.2%的國人不信任賴總統，其中，有17.1%很不信任、17.1%有點不信任，整體則比10月份下降5.5個百分點。在信任度增加、不信任度下降之間，似乎可見賴清德的信任度有止跌回升的趨勢。

▲美麗島11月份國政民調–總統賴清德滿意度。（圖／美麗島民調提供）

本次調查接著詢問受訪者「對賴清德總統執政以來的整體表現是滿意或不滿意？」有53.7%的國人滿意賴清德的執政表現，其中，13.8%為很滿意、39.9%為還算滿意，整體相較10月增加0.8個百分點。

另外，也有34.9%的國人不滿意賴清德的執政表現，其中，16.1%很不滿意、18.8%有點不滿意，整體則比10月下降3.6個百分點，未明確回答有8.7%。

▲美麗島11月份國政民調–行政院長卓榮泰滿意度。（圖／美麗島民調提供）

再者，本次調查也詢問受訪者「對在行政院長卓榮泰就任以來的整體施政表現，是滿意或不滿意？」，有45.1%的國人滿意卓榮泰擔任閣揆的表現，其中，8.3%很滿意、36.8%還算滿意，整體相較10月份增加3.4個百分點，另有32.5%的國人不滿意，其中，14.4%很不滿意、18.1%有點不滿意，整體比起10月下降5.3個百分點。

本次民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2024年11月26至28日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1073人（住宅電話753人、行動電話320人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。