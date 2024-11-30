任內首度出訪　賴清德：讓世界看見台灣是全球繁榮發展的關鍵力量

▲總統賴清德今展開「繁榮南島 智慧永續」之旅。（圖／翻攝YouTube賴清德）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德今（30日）啟程出訪，展開為期7天6夜的「繁榮南島、智慧永續」之旅，除將訪問馬紹爾群島共和國、吐瓦魯國、帛琉等友邦外，還將過境夏威夷、關島。賴清德行前談話指出，此行將落實三大永續的核心目標，將跟友邦以民主和平與繁榮的價值，持續擴展合作、深化夥伴關係，也會讓世界看見，台灣不僅是民主典範，也是促進全球和平穩定、繁榮發展的關鍵力量。

賴清德說，稍後將率團出訪邦交國馬紹爾群島共和國、吐瓦魯國、帛琉共和國，並且過境美國夏威夷、關島，展開為期7天6夜的「繁榮南島、智慧永續」之旅，感謝美國政府秉持安全尊嚴舒適便利的原則，協助此趟行程得以順利成行。

賴清德表示，今年5月20日，他和美琴的就職典禮，馬紹爾群島總統海妮（Hilda Heine）、吐瓦魯國總理戴斐立（Feleti Penitala Teo）以及帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.），都不遠千里而來，參加他們的就職典禮。

賴清德說，吐瓦魯國總理戴斐立更在雙十國慶再度來到台灣，擔任主要賓客，「我們彼此之間的感情非常深厚，我們的邦交國也都用具體行動支持台灣」，因此，上任後的首次出訪，便要前往這三個太平洋友邦，並且落實三大永續的核心目標。

第一，智慧永續。當前國際局勢變化迅速，台灣以及邦交國都面臨著氣候變遷、淨零轉型以及智慧劃時代數位轉型的挑戰，台灣要積極走進世界，台灣也應該要跟邦交國密切合作，建立具備韌性的應變機制，讓每一個國家都能永續發展。

第二，是民主永續。這三個友邦都和台灣共享南島文化，形同家人，不僅僅在疫情時跟台灣互相扶持，也在許多國際場合支持台灣的國際參與。這三個友邦，也都跟台灣共享民主價值，我希望透過這次出訪，和熱情的南島國家一起向世界展現堅守民主價值，繼續在民主的道路上向前邁進。

第三，邦誼永續，今年台灣和馬紹爾群島共和國、吐瓦魯國以及帛琉共和國，分別慶祝26週年、45週年以及25週年的邦誼，我將代表台灣人民致上最誠摯的祝賀，我也期待藉由實地參訪與對話，台灣和三個友邦都能發掘更多的合作機會，深化提升彼此之間的邦誼。

賴清德說，這次出訪是開創價值外交的新時代，民主、和平、繁榮是國人的期待，也是他身為總統必須要積極推展的價值。他說，將跟友邦朋友，以民主和平與繁榮的價值，持續擴展合作，深化夥伴關係，讓世界看見，台灣不僅僅是民主典範，也是促進全球和平穩定、繁榮發展的關鍵力量。

賴清德表示，接下來的行程他會在社群平台上呈現訪問的過程和收穫，他要邀請所有國人同胞一起加入我的行程，一起拚外交，一起讓台灣走向世界的舞台，我們一起出發。

▼總統賴清德「繁榮南島 智慧永續」之旅。（圖／實習記者石嘉豪製。地圖來源：Mapbox、OpenStreetMap）