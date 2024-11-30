朱立倫遺憾賴清德出訪未過境美國本土　黨政人士點「三外行」

▲總統賴清德首次以元首身分出訪。（圖／總統府提供）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德今（30日）將啟程出訪，展開為期7天6夜的「繁榮南島、智慧永續」之旅，除將拜訪馬紹爾群島、吐瓦魯、帛琉等友邦外，還將過境夏威夷、關島。針對國民黨主席朱立倫認為賴此行無法過境美國本土相當遺憾，黨政人士直言，朱有「三個外行」，若非對國際形勢陌生，外行至此，就是根本不站在民主社會這邊。

黨政人士指出，朱立倫有三個外行，第一，總統訪問太平洋友邦，選擇美國的夏威夷州與關島做為過境點，本來就是行之有年，行程安排的慣例，「朱主席擔任政界要津多年，很訝異對此竟如此陌生」。

第二，台灣從來不是區域安全的「顧慮」，在島鏈內造成各方安全與穩定風險的北京當局才是。黨政人士直言，朱主席若非對國際形勢陌生，外行至此，就是根本不站在民主社會這邊。

第三，中國持續禁止旅行團、自由行旅客到台灣旅遊，才是兩岸觀光交流停滯的真正原因。黨政人士說，以今年1月到9月統計，國人赴中國旅行人數超過205萬人次，同期間中國旅客來台僅有28萬人次，「國人到中國是中國來台的7.2倍，數字就會說話」，與其說外行話，不如真心面對，站在台灣這邊。

黨政人士指出，過去幾天，中國軍機軍艦不僅持續騷擾台灣，也在南韓、日本，以及南海周邊騷擾，造成各方不安，這部分到不見朱主席和國民黨有任何譴責之意，反過來把台灣說成是「地區安全顧慮」，讓人高度遺憾。