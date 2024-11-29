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美國人妻抱女兒「持刀襲警」　警當場開槍射殺母女

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書／Independence Police Department）

▲媽媽持刀企圖襲警，反被警方開槍擊斃，她手中抱著的女兒也身亡。（圖／翻攝自臉書／Independence Police Department）

記者詹雅婷／綜合報導

美國密蘇里州34歲女子瑪麗亞（Maria Pike）與家人爆發糾紛，員警接獲通報到場處理，但她卻在抱著2個月大女兒德斯蒂妮（Destinii Hope）的同時，持刀意圖攻擊警方，員警立刻開槍擊斃母女倆。整起事件發生在11月7日，但直到27日警方才公布密錄器影像，3名員警均已被暫停職務。

每日郵報報導，瑪麗亞與霍普祖母塔莉莎（Talisa Coombs）7日發生肢體衝突，塔莉莎宣稱被瑪麗亞拉扯頭髮、扔東西，甚至企圖把她推下樓梯，因此打電話向該州社會服務部兒童部門以及警方通報。當日下午1時45分左右，3名員警到場處理糾紛，發現塔莉莎就坐在公寓大樓外。

員警隨後上樓瞭解狀況，依據畫面，瑪麗亞當時抱著女兒站在衣櫥內，對於警方詢問是否還好、是否受傷，瑪麗亞並未開口說話，始終以搖頭、點頭作為回應。當警方試著說服瑪麗亞先把女兒放下來好好聊一聊的時候，她拒絕了，接著走至床邊坐下，當時她的老公米契爾（Mitchell Holder）就坐在床尾。

後來瑪麗亞在抱著2個月大女兒德斯蒂妮的同時，另一手高舉刀子企圖攻擊其中一名員警，警方立刻拔槍，擊斃母女倆。尚不清楚警方當時開了多少槍，警方專案小組正在進行調查，已知當日到場的3名員警均暫停職務。

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