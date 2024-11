美國人妻抱女兒「持刀襲警」　警當場開槍射殺母女

▲媽媽持刀企圖襲警,反被警方開槍擊斃,她手中抱著的女兒也身亡。(圖/翻攝自臉書/Independence Police Department)

記者詹雅婷/綜合報導

美國密蘇里州34歲女子瑪麗亞(Maria Pike)與家人爆發糾紛,員警接獲通報到場處理,但她卻在抱著2個月大女兒德斯蒂妮(Destinii Hope)的同時,持刀意圖攻擊警方,員警立刻開槍擊斃母女倆。整起事件發生在11月7日,但直到27日警方才公布密錄器影像,3名員警均已被暫停職務。

Horrifying moment mother and her daughter, 2 months, are both shot dead by cop who she charged at with knife https://t.co/mLSYTq6bbL pic.twitter.com/WC513G2OLg