美國會大廈上空「詭飄4道不明亮光」！　變換陣形影片瘋傳

▲美國會大廈上空,被拍到4道不明亮光。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

美國國會大廈上空,被拍到4道不明亮光,不僅長時間盤旋,甚至在附近變換陣型,於華盛頓特區(Washington, D.C.)與社群媒體上引發恐慌。不過,專家出面解釋,這只是一種普通的光學現象而已。

美國空軍退伍軍人、職業導遊狄金斯(Dennis Diggins)拍到,國會大廈穹頂上方幾英尺,竟然飄著4道不明亮光。另一段影片顯示,從更遠的地方看過去,4道亮光原本呈方形排列,卻緩慢移動為直線隊形,不過依然盤旋在國會大廈附近。

這些畫面很快在社群媒體上引發恐慌,因為就在前幾周,美國國會才舉行一場聽證會,公布不明飛行物(UFO)年度報告。網友們紛紛表示,「這太瘋狂了!」、「(外星人造訪)已經在發生了!」

不過,UFO學家格林沃爾德(John Greenewald, Jr.)解釋,「數十年以來,美國國會大廈的燈光,一直在相機鏡頭中引起『UFO目擊事件』」,但這只是鏡頭眩光(lens flares),「有趣的是,有人再次傳播這些照片,更有趣的是,人們居然相信了。新的照片、一樣的鏡頭眩光現象。」

UFO險撞客機!五角大廈公布「757件目擊通報」 認了:無法解釋

The lights at the U.S. Capitol building have been causing "UFO sightings" in the camera lens for decades & decades.



(Just lens flares, but interesting someone is passing them around, again, and more so interesting people are buying it. New photo, same lens flare 'phenomenon'.) https://t.co/nhm2pxvawf pic.twitter.com/WGrTS543mY