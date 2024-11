特斯拉Cybertruck飆速撞毀起火　3人受困車內喪命

“Tough as nails” Tesla Cybertruck doubles as “fast as hell” crematorium for three young people in Piedmont, California. Musk fanbois brag about 0-60 times but gloss over deadly software, horrible braking, abysmal handling — note how the $TSLA Cybertrashcan’s wheel popped out pic.twitter.com/nGKYzYbqZA



記者詹雅婷/綜合報導

美國加州一輛特斯拉Cybertruck超速行駛撞毀,當時車上載著4名高中畢業生,車禍發生後,其中一人的iPhone發出自動緊急通報,相關人員趕到現場,但整輛Cybertruck早已完全被烈焰吞沒,造成3人死亡、1人重傷。

紐約郵報報導,事發於27日凌晨3時過後,這4名高中畢業生參加完活動駕車離去,但卻發生車禍,整輛Cybertruck撞上水泥牆之後,卡在牆與樹之間。後方車輛上的人見狀立刻下車救援,成功把一人拉出Cybertruck至安全的地方。

在此之際,特斯拉Cybertruck上其中一人的iPhone發出自動緊急通報,當緊急人員趕到現場時,Cybertruck已經完全被烈焰吞沒,無法救出受困車上的其餘3人。

相關單位正在調查此案是否與酒駕、吸毒有關。唯一活下來的倖存者已接受燒傷手術,家屬表示,希望能夠恢復健康。

