加拿大控Google網路廣告「存反競爭行為」　逼售2廣告技術工具

▲加拿大宣布起訴Google，指控其網路廣告存在反競爭行為。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

加拿大反壟斷監管機構28日宣布，競爭局正向競爭法庭提出訴訟，指控Alphabet旗下的Google在網路廣告市場存在反競爭行為，要求Google出售2款廣告技術工具並繳納罰款，以確保遵守加拿大競爭法。Google隨後否認了相關指控，並聲稱其廣告技術市場競爭激烈，期待在法庭上辯護。

據路透社報導，加拿大競爭局發布聲明指出，當局自2020年展開調查以來，已發現Google濫用其市場主導地位，試圖鞏固其線上廣告技術市場的壟斷地位。當局認為，Google是加拿大最大的網路廣告技術服務供應商，其行為損害了公平競爭環境。今年早些時候，調查範圍進一步擴展至Google的廣告技術服務，促使競爭局採取法律行動。

對此，Google全球廣告副總裁泰勒（Dan Taylor）回應道，該公司提供的廣告技術工具旨在幫助網站與應用程序獲取收入，同時幫助企業有效接觸新客戶，認為競爭局的指控忽視了網路廣告市場的激烈競爭，並堅持其商業決策合法。

加拿大的訴訟與美國和歐盟對Google的反壟斷調查相呼應。今年稍早，Google曾向歐盟提議出售其廣告交換平台以結束調查，卻遭歐洲方面拒絕。與此同時，美國司法部指控Google壟斷廣告技術市場的案件剛在25日完成結案陳詞，裁決結果尚待公佈。