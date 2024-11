真的是人民保母！10歲童「小學數學作業太難」報案　找警察幫忙

▲男童報警找警察幫忙寫作業。(圖/示意圖/VCG)

記者李振慧/綜合報導

美國威斯康辛州警方接到一起誇張報案,一名10歲男童打電話到警局,通報有緊急狀況,警方立即前往現場,沒想到所謂的「緊急狀況」竟然是小學生數學作業遇到困難。

沙瓦諾郡(Shawano)警方表示,他們15日接到一名10歲男童報案,男童表示,他因為數學作業遇到困難,需要警官前來幫忙。電話接線員克勞斯(Kim Krause)表示,男童在電話中告訴她,「女士,我知道我不應該為了這個打911,但我的家庭作業需要幫助」。

