真的是人民保母！10歲童「小學數學作業太難」報案　找警察幫忙

▲男童報警找警察幫忙寫作業。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國威斯康辛州警方接到一起誇張報案，一名10歲男童打電話到警局，通報有緊急狀況，警方立即前往現場，沒想到所謂的「緊急狀況」竟然是小學生數學作業遇到困難。

沙瓦諾郡(Shawano)警方表示，他們15日接到一名10歲男童報案，男童表示，他因為數學作業遇到困難，需要警官前來幫忙。電話接線員克勞斯(Kim Krause)表示，男童在電話中告訴她，「女士，我知道我不應該為了這個打911，但我的家庭作業需要幫助」。

克勞斯表示，她原本想試著幫男童解題，然而男童提了一個很長的小數問題，讓她也覺得很難，只好無奈告訴對方，「好吧，我試著找看看有沒有警官能到你家幫忙」。

男童很幸運地，沙諾瓦郡副警長梅森(Chase Mason)當時剛好有空，而且住得又離男童家很近，最後便順道前往男童家幫忙。

警長倫茲納(George Lenzner)表示，「我們通常不會這樣做，但當時梅森剛好不忙，所以就過來了」，透露梅森其實有一個年紀和男童差不多的孩子，警方對於他的義行感到驕傲。