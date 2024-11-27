　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

真的是人民保母！10歲童「小學數學作業太難」報案　找警察幫忙

▲▼寫作業。（示意圖／CFP）

▲男童報警找警察幫忙寫作業。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國威斯康辛州警方接到一起誇張報案，一名10歲男童打電話到警局，通報有緊急狀況，警方立即前往現場，沒想到所謂的「緊急狀況」竟然是小學生數學作業遇到困難。

沙瓦諾郡(Shawano)警方表示，他們15日接到一名10歲男童報案，男童表示，他因為數學作業遇到困難，需要警官前來幫忙。電話接線員克勞斯(Kim Krause)表示，男童在電話中告訴她，「女士，我知道我不應該為了這個打911，但我的家庭作業需要幫助」。

克勞斯表示，她原本想試著幫男童解題，然而男童提了一個很長的小數問題，讓她也覺得很難，只好無奈告訴對方，「好吧，我試著找看看有沒有警官能到你家幫忙」。

男童很幸運地，沙諾瓦郡副警長梅森(Chase Mason)當時剛好有空，而且住得又離男童家很近，最後便順道前往男童家幫忙。

警長倫茲納(George Lenzner)表示，「我們通常不會這樣做，但當時梅森剛好不忙，所以就過來了」，透露梅森其實有一個年紀和男童差不多的孩子，警方對於他的義行感到驕傲。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
錢帥君心碎！　1億保釋金退還時間曝
快訊／濟南路民宅大火！1樓突冒火舌「濃煙竄天」
寺廟女信徒超美…細看是「野生邱淑貞」！56歲真實狀態全被拍
總統催婚！郭俊麟迪士尼下跪「求婚」陳冠宇：他說好欸
馬龍抵台首餐吃「珍奶、肉燥麵」　對台印象有「春暖花開」之感
快訊／郭哲敏1億交保撤銷　法官裁定「馬上還押看守所」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女兒洛杉磯轉機離奇失蹤　焦急爸「飛到當地狂找13天」突然死亡

17歲少女被豬「咬破頸動脈」爆血陳屍豬舍　警逮捕40歲男鄰居

幫收容所狗狗逃安樂死！善心飛行員墜機亡　2狗奇蹟倖存摔斷2腿

全新(2455) 公告本公司董事會補任薪資報酬委員會委員

女「喉嚨痛就診」莫名被迫看婦科　變態醫性侵87女偷拍6千小時片

男用「亡妻數字」買彩券中2千多萬獎　驚嚇：感覺是她給我的訊息

23歲女假扮14歲少女　「和12歲男床戰33次」爸卻挺：她才是受害者

趁停火生效前幾小時　以狂轟貝魯特數十次！黎巴嫩急籲民眾：別回家

以黎停火協議生效！　哈瑪斯官員表態：準備好在加薩停火

英女童遭母「藏在抽屜」囚養3年沒人知！　身體畸形看似7月嬰

問林昱珉：日本有賣檳榔嗎 記者被狂罵｜20241126 ET午間新聞

高國輝虧「不用再喊好想贏韓國」　徐展元興奮高喊：好爽贏韓國！

寶見兒被問「日本有賣檳榔嗎」變臉！林昱珉媽發聲：不捨他被誤會

陳傑憲為何一直問老婆咧？　「有家庭才有我」先安頓妻兒

中華隊接機災難！　陳傑憲護妻兒動怒

中華隊慘變配角！免稅店搶蹭C位合照　遭灌爆改名「黃巾之亂」

鄭雨盛未婚當爸！又爆腳踏三條船　「熱吻26歲嫩女友」影片外流

陳傑憲返台「又再找老婆」　 急忙跑回機場大廳找人！

中華隊淪配角！采盟亂入搶C位「董座鞠躬10秒道歉」畫面曝光

台灣英雄前進總統府！　「榮耀劍門」高規迎接

趁停火生效前幾小時　以狂轟貝魯特數十次！黎巴嫩急籲民眾：別回家

以黎停火協議生效！　哈瑪斯官員表態：準備好在加薩停火

英女童遭母「藏在抽屜」囚養3年沒人知！　身體畸形看似7月嬰

極樂佛寺！泰僧侶與男信徒「1對1性愛靈修」　河邊激戰網看傻

真的是人民保母！10歲童「小學數學作業太難」報案　找警察幫忙

以色列黎巴嫩停火協議生效　全球領袖反應一次看

詐欺犯逃亡3年「叫外送」秒被抓到！　烤肉串讓他栽了

遊韓注意！首爾罕見「破紀錄大雪」深度16.5cm　200多航班大亂

關稅大刀將開鍘！川普堅持向墨商品加稅25%　總統反嗆：毫無意義

以色列與真主黨停火協議生效　5大要點一次看

失聯移工騎車未禮讓行人遭攔查　跨安全島狂奔！體力不支被逮

日本導播也給特寫！林家正「腳上特製1細節」超愛台灣　球迷愛暈了

曾入圍金曲歌王　早稻田學霸歌手突消失4年...內幕曝光

小米「第3款電動車」測試中！7人座增程型電動休旅、2026上市

5歲弟害怕獨處！小老狗被派去「肉體陪伴」　眼神哀怨頭卡在柵欄

婆婆逼媳婦賣掉蛋黃區房！竟要求「新房共同持有」：夫妻同心

《貞淑的推銷》改編自英劇！金素妍化身情趣用品推銷員　背後暖心且勵志

趁停火生效前幾小時　以狂轟貝魯特數十次！黎巴嫩急籲民眾：別回家

只有一個人睡…他問「床墊比床架小會怪嗎？」　過來人全搖頭

台南市府攜手華南銀及金研院推動金融教育　建立孩子正確金錢觀及防詐知識

六福村白老虎看到「它」喵魂爆發　隔空Give me 5塞奶猛舔窗萌翻網

國際熱門新聞

果粉注意　Apple ID恐遭駭客入侵

天花板掉下來「彈出3公尺巨蟒」

即／日本能登半島發生規模6.4地震　最大震度5弱

台灣下剋上！巨人OB談戶鄉：棒球可怕之處

快訊／拜登宣布：以色列與黎巴嫩達成停火協議

俄軍最快速攻占　稱1個月奪半倫敦大

川普關稅大刀　鴻海、輝達恐受衝擊

Fed會議紀錄出爐、以黎停火　美股道瓊標普雙創歷史新高

日本巨乳Coser真實年齡曝光　驚呆眾人

輸台灣瘋了？辰己涼介日職頒獎大玩Cosplay

以色列批准黎巴嫩停火協議　納坦雅胡：有助對付哈瑪斯

「毒辣金與正」冷血歷史曝！處決18人

以黎停火時間表曝！　以軍發布貝魯特南郊撤軍警告

「邊洗澡邊尿尿」很髒？醫推1好處

更多熱門

相關新聞

假檢警坑阿北！農地、房子全沒了　損失千萬

假檢警坑阿北！農地、房子全沒了　損失千萬

陳姓農民先前接獲假冒榮總醫院、員警及主任檢察官輪流來電，佯稱健保卡遭人盜用而涉及洗錢，要求他以房屋、農地、保單向金融機構及當鋪借款後存入名下金融帳戶內，隨後以需要比對指紋等說詞，要求提供名下金融卡及黃金項鍊等財物交給檢方監管，他信以為真，被騙走多張金融卡及密碼、黃金，損失千萬元，始驚覺受騙。

川普祭高額關稅！墨西哥抨擊「毫無意義」

川普祭高額關稅！墨西哥抨擊「毫無意義」

微電2輪車需掛牌才能上路　警全面加強宣導

微電2輪車需掛牌才能上路　警全面加強宣導

台東台11線3車連環撞7傷　超車不當釀禍

台東台11線3車連環撞7傷　超車不當釀禍

90歲截肢翁倒地　恆春警急伸援手

90歲截肢翁倒地　恆春警急伸援手

關鍵字：

數學報案男童警察小學生作業威斯康辛州Chase Mason北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

林昱珉愛妻爆麥當勞打工！因他一句話離職

日本遭遇最大冷門　MLB官網提2大質疑

郭俊麟告白「可能是最後一次」暗示告別國家隊

日媒評12強 江坤宇最佳游擊！

一局狂灌8分！U12小將16:0摧毀中國

中華隊「班機上1畫面」！他秒哭：王建民低調王者風範

吉力吉撈突大吼：給林昱珉檳榔　本人急回應

日本電視台剪輯「歷代最強台灣」　86秒預告超級熱血

啦啦隊女神長11cm腫瘤「球員男友陪複診」

林郁婷性別又遭質疑憤而棄賽　卓榮泰：積極保護林的參賽權

王陽明私訊！林昱珉親回覆「曬對話截圖」

苦苓點名1人打造「台灣鐵牛棚」：卻從未出現在鏡頭前

7刀狠殺酒店妹！刺胸割頸坐她身上淫辱　兇煞再逃死

中華隊冠軍球去哪了？棒協證實交到「他」手上

小S溝通老公「想開放性關係」

更多

最夯影音

更多

問林昱珉：日本有賣檳榔嗎 記者被狂罵｜20241126 ET午間新聞

高國輝虧「不用再喊好想贏韓國」　徐展元興奮高喊：好爽贏韓國！

寶見兒被問「日本有賣檳榔嗎」變臉！林昱珉媽發聲：不捨他被誤會

陳傑憲為何一直問老婆咧？　「有家庭才有我」先安頓妻兒

中華隊接機災難！　陳傑憲護妻兒動怒

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面