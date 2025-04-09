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黑幫追殺假名醫！7度性侵大哥16歲孫女　警攔截救人送進監牢

▲▼手機,智慧型手機,少女,女童,女子,女子滑手機。（圖／VCG）

▲男子以交友軟體，網戀少女並發生關係，遭最高法院判刑定讞。此為示意圖。（圖／VCG）

記者吳銘峯／台北報導

沈姓男子2018年間在網路上假扮名醫，誘拐一名16歲的身心障礙女子小丹（化名）上床，還拍下裸照，逼迫小丹繼續發生關係。不料小丹竟是已故黑道大哥的孫女，沈男的惡行遭黑幫發出追殺令，還好檢警早一步逮捕沈男，將他羈押。一二審均將他重判有期徒刑11年6月，案經上訴，最高法院9日駁回上訴定讞。

判決指出，已婚的沈男2018年7月間以交友軟體，結識小丹。當時小丹說沒交過男友，但想找一個當醫師的男友。沈男之後就謊稱自己是某知名醫院婦產科醫師，約出小丹見面；小丹因輕度身心障礙，成年後心理年齡也僅介於9歲至未滿12歲之間，不能清楚判斷沈男意圖，就答應見面。2人見面後，沈男就將小丹帶到旅館中，發生關係，並藉機拍下裸照。

3天後，沈男就以公開小丹的裸照為由，威脅小丹再度發生關係，小丹逼不得已，只得聽從，因此前前後後與沈男再發生7次關係。但沈男還不滿足，他又以「沈浪」為名的臉書，再以公開裸照為由，逼迫小丹自拍裸照傳送給他。小丹身心受創，嚴重影響在學表現，校方因此通知小丹母親注意；母親仔細觀察後，這才發現沈男的惡行，報警處理。

由於小丹為已故黑幫大哥的孫女，母親報警後也引起道上兄弟的重視，因此發出追殺令，要將沈男帶回，討個公道。還好檢警單位早一步將沈男逮捕，帶回偵訊後聲請羈押獲准。檢方之後依照「加重強制性交」、「恐嚇」等多項罪名，對沈男提起公訴。

法院審理時，沈男否認犯罪，辯稱當時使用交友軟體，軟體上的認證就是要18歲以上的成年人才可以使用；弄外他也辯稱，2人間情投意合，並無違背意願發生關係的狀況。不過法院勘驗2人的對話紀錄，認定沈男確實違反小丹意願而逼迫她發生關係，一二審法院均將沈男判處有期徒刑11年6月。

全案再上訴第三審，最高法院9日駁回上訴定讞。除了本案以外，檢警當時查扣沈男手機，發現他另外還以同樣手法逼迫2名少女發生關係，這部分先前就遭判刑2年6月定讞，沈男因此入獄服刑。

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